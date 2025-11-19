В Новой Москве заметили краснокнижное животное В Новой Москве заметили лесную куницу из Красной книги

В одной из зеленых зон Новой Москвы фотоловушка зафиксировала редкое для этого региона животное – лесную куницу, передает ТАСС. Подробностями поделились в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Заметили лесную куницу, когда она обследовала свой охотничий участок, — уточнили в департаменте.

Специалисты уточнили, что животное занесено в Красную книгу Москвы и имеет вторую категорию редкости. Представители ведомства добавили, что каждая куница ревностно охраняет свою территорию. За одну ночь животное способно преодолевать более 10 километров. Основу его рациона составляют грызуны, птицы и насекомые. В конце лета и осенью куницы также охотно лакомятся ягодами.

