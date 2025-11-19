Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:27

В Новой Москве заметили краснокнижное животное

В Новой Москве заметили лесную куницу из Красной книги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В одной из зеленых зон Новой Москвы фотоловушка зафиксировала редкое для этого региона животное – лесную куницу, передает ТАСС. Подробностями поделились в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Заметили лесную куницу, когда она обследовала свой охотничий участок, — уточнили в департаменте.

Специалисты уточнили, что животное занесено в Красную книгу Москвы и имеет вторую категорию редкости. Представители ведомства добавили, что каждая куница ревностно охраняет свою территорию. За одну ночь животное способно преодолевать более 10 километров. Основу его рациона составляют грызуны, птицы и насекомые. В конце лета и осенью куницы также охотно лакомятся ягодами.

Ранее в Калининградской области выпустили на свободу трех филинов, которые занесены в Красную книгу. Росприроднадзор сообщил, что птиц отпустили в болотистой местности, подходящей для их вида. Филины родились весной 2025 года в региональном клубе любителей соколиной охоты.

Новая Москва
животные
Красная книга
фотоловушки
