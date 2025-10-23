В Калининграде выпустили на свободу трех краснокнижных филинов

В Калининградской области выпустили на свободу трех филинов, занесенных в Красную книгу, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на Росприроднадзор. Птиц отпустили в болотистой местности, подходящей для этого вида.

Сообщается, что филины родились весной 2025 года в калининградском клубе любителей соколиной охоты «Бусидо» — там разводят и содержат редкие виды хищных птиц. По заявлениям экспертов, все птицы здоровы и подготовлены к самостоятельной жизни.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия позволяют восстанавливать популяцию краснокнижных видов птиц. Всех филинов окольцевали, чтобы следить за их передвижениями в естественной среде обитания.

