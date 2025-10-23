Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 13:23

В Калининграде выпустили на свободу трех краснокнижных филинов

Фото: Romain Doucelin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Калининградской области выпустили на свободу трех филинов, занесенных в Красную книгу, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на Росприроднадзор. Птиц отпустили в болотистой местности, подходящей для этого вида.

Сообщается, что филины родились весной 2025 года в калининградском клубе любителей соколиной охоты «Бусидо» — там разводят и содержат редкие виды хищных птиц. По заявлениям экспертов, все птицы здоровы и подготовлены к самостоятельной жизни.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия позволяют восстанавливать популяцию краснокнижных видов птиц. Всех филинов окольцевали, чтобы следить за их передвижениями в естественной среде обитания.

Ранее в районе Кунцево на западе Москвы обнаружили зверька, похожего на обыкновенную летягу. Это животное занесено в Красную книгу Москвы.

