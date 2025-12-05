Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке В Приморском нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка сняла рыжего колонка

На территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае был зафиксирован редкий зверек — ярко-рыжий колонок, фото с ним показала пресс-служба учреждения. Фотоловушка сняла представителя семейства куньих во время его зимней прогулки.

Специалисты парка объясняют, что замеченная «пушистая огненная шуба» является его исключительным зимним нарядом, увидеть который можно только в холодное время года. Ближе к марту колонок полностью сменит окрас и фактуру шерсти.

Яркие рыжевато-коричневые пушистые лапки можно увидеть только зимой. К марту представители семейства куньих «переоденутся» в более светлую летнюю шубку: мех станет темным и коротким, а от былой пушистости не останется и следа, — сообщили в парке.

Помимо биологических особенностей, этот хищник обладает мистической стороной: в китайском фольклоре колонок считается духом-странником, способным на хитрую аферу — похитить душу человека и подменить ее чужой.

