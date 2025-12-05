ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:39

Редкий маленький хищник попал в фотоловушку в приморском нацпарке

В Приморском нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка сняла рыжего колонка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае был зафиксирован редкий зверек — ярко-рыжий колонок, фото с ним показала пресс-служба учреждения. Фотоловушка сняла представителя семейства куньих во время его зимней прогулки.

Специалисты парка объясняют, что замеченная «пушистая огненная шуба» является его исключительным зимним нарядом, увидеть который можно только в холодное время года. Ближе к марту колонок полностью сменит окрас и фактуру шерсти.

Яркие рыжевато-коричневые пушистые лапки можно увидеть только зимой. К марту представители семейства куньих «переоденутся» в более светлую летнюю шубку: мех станет темным и коротким, а от былой пушистости не останется и следа, — сообщили в парке.

Помимо биологических особенностей, этот хищник обладает мистической стороной: в китайском фольклоре колонок считается духом-странником, способным на хитрую аферу — похитить душу человека и подменить ее чужой.

Ранее Ленинградский зоопарк сообщил, что для трехлетнего манула Шу будут искать невесту, поскольку он уже достиг возраста, подходящего для создания семьи. Заместитель директора по зоологической работе Ольга Веркович заявила, что зоопарк надеется получить это «самое главное приобретение» в 2026 году, при этом подбор пары осуществляется с учетом необходимости сохранения в российских зоопарках непересекающихся генетических линий манулов.
