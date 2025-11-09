В Новой Зеландии загорелся парк, где снимали сцены для «Властелина колец»

Мощный пожар вспыхнул на территории национального парка Тонгариро в Новой Зеландии, где снимали сцены Мордора для «Властелина колец», сообщает RNZ со ссылкой на помощника командира Пожарной и чрезвычайной службы островного государства Крейга Голда. Огонь охватил площадь в 2,5 тыс. гектаров. Спасатели уже эвакуировали жителей близлежащей деревни Вакапапа, им окажут помощь в поиске жилья.

Эвакуирующиеся направятся в Центр управления чрезвычайными ситуациями Центрального плато в национальном парке и зарегистрируются, чтобы все были учтены. Тем, кому потребуется помощь в поиске жилья, будет оказана поддержка со стороны гражданской обороны, — сказал Голд.

По последним данным, спасателям удалось локализовать пожар только на 20%. В тушении огня задействованы 15 вертолетов, а также три самолета.

