Россия пригласила партнеров из Африки для освоения рынка

Российская сторона пригласила африканских партнеров осваивать ниши отечественных рынков, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пленарного заседания второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. По его словам, Москва считает большим потенциал наращивания товарооборота со странами южнее Сахары, передает РИА Новости.

Мы видим большой потенциал в наращивании товарооборота с государствами Африки южнее Сахары, а также выстраивании с африканскими поставщиками прямых связей с российскими контрагентами. Приглашаем активнее осваивать перспективные ниши рынков России и Африки, — сказал дипломат.

Лавров также отметил, что Россия уже ведет переговоры с африканскими государствами о сотрудничестве в области атомной энергетики. Он привел в пример строительство крупнейшей на континенте АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Кроме того, по словам министра, Москва предложила африканским странам без действующих посольств в Москве открыть свои дипломатические представительства.