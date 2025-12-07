Морской котик притворился собакой и устроил переполох в баре Детеныш морского котика устроил переполох в баре в Новой Зеландии

Бродячий морской котик прославился в Сети благодаря «походу» в бар, передает Associated Press. Детеныша поймали в заведении Sprig + Fern The Meadows после устроенного переполоха.

Сначала посетители приняли дикое животное за собаку. Когда очевидцы поняли, что имеют дело с котиком, один из них попытался поймать детеныша при помощи свитера. В ответ млекопитающее увернулось и спряталось под посудомоечной машиной, сообщили журналисты.

В итоге поймать животное удалось только рейнджерам, на это им пришлось потратить целый день. Сотрудники служб уточнили, что морские котики зимой нередко оказываются вдали от побережья. Млекопитающие поднимаются против течения рек из любопытства, отмечает агентство.

