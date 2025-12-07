ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 19:18

Морской котик притворился собакой и устроил переполох в баре

Детеныш морского котика устроил переполох в баре в Новой Зеландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бродячий морской котик прославился в Сети благодаря «походу» в бар, передает Associated Press. Детеныша поймали в заведении Sprig + Fern The Meadows после устроенного переполоха.

Сначала посетители приняли дикое животное за собаку. Когда очевидцы поняли, что имеют дело с котиком, один из них попытался поймать детеныша при помощи свитера. В ответ млекопитающее увернулось и спряталось под посудомоечной машиной, сообщили журналисты.

В итоге поймать животное удалось только рейнджерам, на это им пришлось потратить целый день. Сотрудники служб уточнили, что морские котики зимой нередко оказываются вдали от побережья. Млекопитающие поднимаются против течения рек из любопытства, отмечает агентство.

Ранее спасатели вызволили 300 косуль из ледяной ловушки в Новосибирской области. Дикие животные оказались на льду замерзшего озера в Карасукском районе. Косули, мигрировавшие с территории Алтайского края, попали в опасную ситуацию, не сумев самостоятельно передвигаться по скользкому ледяному барьеру. Спасатели использовали судно на воздушной подушке, чтобы спасти животных.

Новая Зеландия
животные
бары
посетители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.