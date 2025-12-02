День матери
02 декабря 2025 в 10:43

Стало известно, чем завершилось дело о детских останках в чемоданах

Суд в Новой Зеландии приговорил женщину к пожизненному за убийство детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Новой Зеландии завершилось судебное разбирательство по делу об обнаружении детских останков в чемоданах, купленных на распродаже в 2022 году, сообщает агентство Reuters. Женщина по имени Хакен Ли, ранее арендовавшая складскую ячейку, в 2018 году совершила убийство двух своих детей в возрасте восьми и шести лет, дав им смертельную дозу снотворного и спрятав тела.

Ли завернула останки в пластиковые пакеты и поместила в чемоданы, которые хранились на складе до момента продажи содержимого за неуплату. На суде она пыталась избежать ответственности, ссылаясь на невменяемость в момент совершения преступления, однако была приговорена к пожизненному лишению свободы.

Ранее 38-летний американец Веллингтон Делано Диккенс III признался в убийстве пятерых из шести своих детей. Первоначально он сам вызвал полицию и сознался в убийстве четверых детей в возрасте от шести до 18 лет, чьи останки правоохранители обнаружили в багажнике его автомобиля. Некоторых из них мужчина убил лично, других — уморил голодом. Позже он рассказал о смерти своего трехлетнего сына.

