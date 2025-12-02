27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга

Жительница Новой Зеландии Пейдж Суистед поборола терминальную стадию рака мозга, сообщает издание Daily Mail. Врачи назвали ее случай медицинским чудом. Как рассказала сама 27-летняя Пейдж, теперь она хочет помогать другим людям.

Таких больных раком у них еще не было. А я просто живу своей жизнью каждый день и хочу помогать другим людям, — отметила новозеландка.

Первые симптомы Суистед заметила в апреле 2024 года. Сперва у нее начали неметь пальцы на ее правой руке, а после — руки и ноги. Врачи предположили, что девушка перенесла инсульт, однако вскоре у нее диагностировали астроцитому четвертой стадии.

Поскольку хирургическое удаление было слишком рискованным, девушке назначили курс лучевой терапии и химиотерапии. Спустя год медики обнаружили, что опухоли больше нет. Вскоре хирурги проведут операцию, чтобы убедиться, что раковых клеток не осталось.

