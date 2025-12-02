День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:11

Маммолог рассказал, о чем могут сигнализировать уплотнения в груди

Маммолог Межецкий: уплотнение в груди может указывать на локальный отек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Уплотнение в груди может указывать на локальный отек, кисту, доброкачественное или злокачественное образование, заявил «Вечерней Москве» онколог-маммолог Эдуард Межецкий. При возникновении такого признака он посоветовал обратиться к врачу и пройти обследования.

При этом уплотнения не всегда являются поводом для беспокойства, уточнил Межецкий. Они могут появляться в связи с изменениями менструального цикла. Еще одной причиной могут стать перенесенные хирургические вмешательства. В таком случае уплотнения могут пройти в течение года или остаться на всю жизнь.

Врач также предупредил, что при злокачественном образовании уплотнение отличается каменистой плотностью. Оно плохо смещается относительно окружающих тканей.

Ранее онколог-маммолог Елена Жукова заявила, что связь ношения бюстгальтеров с развитием рака груди — это распространенный миф. Врач пояснила, что это заблуждение возникло еще в 1990-е годы.

здоровье
женщины
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секс в апарт-отеле закончился убийством и уголовным делом
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.