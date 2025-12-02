Маммолог рассказал, о чем могут сигнализировать уплотнения в груди

Уплотнение в груди может указывать на локальный отек, кисту, доброкачественное или злокачественное образование, заявил «Вечерней Москве» онколог-маммолог Эдуард Межецкий. При возникновении такого признака он посоветовал обратиться к врачу и пройти обследования.

При этом уплотнения не всегда являются поводом для беспокойства, уточнил Межецкий. Они могут появляться в связи с изменениями менструального цикла. Еще одной причиной могут стать перенесенные хирургические вмешательства. В таком случае уплотнения могут пройти в течение года или остаться на всю жизнь.

Врач также предупредил, что при злокачественном образовании уплотнение отличается каменистой плотностью. Оно плохо смещается относительно окружающих тканей.

Ранее онколог-маммолог Елена Жукова заявила, что связь ношения бюстгальтеров с развитием рака груди — это распространенный миф. Врач пояснила, что это заблуждение возникло еще в 1990-е годы.