18 октября 2025 в 15:42

Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках

Врач Жукова опровергла миф о связи между ношением бюстгальтера и раком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Связь ношения бюстгальтеров с развитием рака груди — это распространенный миф, заявила онколог-маммолог Елена Жукова в беседе с Lenta.ru. Врач пояснила, что это заблуждение возникло еще в 1990-е годы.

Ношение бюстгальтера — это вопрос комфорта и поддержки, а не онкопрофилактики. Куда важнее, чтобы белье подходило по размеру и не вызывало раздражения кожи или боли, — пояснила Жукова.

Она подчеркнула, что не существует никаких научных доказательств того, что ношение бюстгальтера увеличивает риск рака груди. Онколог сослалась на масштабные исследования, которые показали, что ни тип белья, ни его плотность, ни продолжительность ношения не влияют на вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Жукова также развеяла представление о том, что жесткие чашки и косточки могут нарушать лимфатический отток. Она порекомендовала подбирать белье по размеру и избегать моделей, вызывающих дискомфорт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что американские медики сразу предлагают пациентам с онкологией выбор из нескольких методов терапии, тогда как в России о новых способах люди чаще узнают «по сарафанному радио». Подходы к лечению подобных заболеваний в России и США он сравнил в эфире программы «О самом главном», гостьей которой стала героиня, победившая рак груди. Она отметила, что о цитокиногенетической терапии ей рассказала знакомая.

