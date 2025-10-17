Мясников объяснил, почему у американцев больше шансов при лечении рака

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что американские медики сразу предлагают пациентам с онкологией выбор из нескольких методов терапии, тогда как в России о новых способах люди чаще узнают «по сарафанному радио». Подходы к лечению подобных заболеваний в России и США он сравнил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», гостьей которой стала героиня, победившая рак груди. Она отметила, что о цитокиногенетической терапии ей рассказала знакомая.

Возвращаемся к опыту той же Америки. <…> Там вот эти методы, которые пока еще не [утверждены], как химиотерапия и лучевая терапия, предлагаются врачами, и вы можете это рассмотреть. То есть врачи сразу предлагают ассортимент [методов лечения рака]. <…> А у нас сарафанное радио. Оно, конечно, работает, а сколько людей остается за бортом, да? — высказался доктор.

Ранее Мясников сообщил, что в США отказ всегда означает окончательное «нет» без обсуждений. Доктор признался, что эта особенность американского общества удивила его во время работы в США. Врач добавил, что к этой особенности американцев он привыкнуть так и не смог. По его мнению, в России отказ воспринимается как приглашение к диалогу. В стране «строгость законов всегда искупалась необязательностью их исполнения», заключил Мясников.