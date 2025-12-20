Новые «Папины дочки», слухи о романе с Арзамасовой: как живет актер Бледный

Актер Филипп Бледный активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Бледный

Филипп Бледный родился 2 мая 1988 года в Петропавловске-Камчатском в семье заслуженного артиста России Анатолия Бледного. Его брат Илья Бледный тоже стал актером кино и дубляжа.

Актер окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Известность ему принесла роль Веника в сериале «Папины дочки», в котором он работал вместе с Андреем Леоновым, Мирославой Карпович, Анастасией Сиваевой, Екатериной Старшовой, Дарьей Мельниковой и Елизаветой Арзамасовой.

«Веник, как и я, тоже рос и менялся. Я начинал его играть, когда был еще 20-летним мальчишкой, а сейчас мне 36 лет. В новом сериале Веник уже отец семейства. На помощь ему приходят тети, которых, кстати, в сериале много. Всякий раз, когда моему герою надо куда-то отлучиться, он обращается за помощью к сестрам своей жены. Кстати, в реальной жизни я бы, наверное, тоже смог стать многодетным отцом. Мне неважно, сколько будет детей — один, два или пять», — вспоминал артист в беседе с KP.RU.

Бледный также снимался в картинах «Полнолуние», «Рекламная пауза», «Случайный попутчик», «Два Антона», «Сыщик Самоваров», «Безумный юбилей», «Кухня», «Фитнес», «СССР», «Два холма», «Артист с большой дороги», «Папины дочки. Новые», «Обе две» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Бледного

Филипп Бледный не раскрывает подробности личной жизни, но в 2023 году он заявил, что его сердце свободно.

«Я могу сказать, что одинок сейчас, это не секрет. Вопрос в другом. Когда я не одинок, то всегда очень оберегаю женщину, которая рядом со мной. У меня были серьезные отношения с актрисами. В этом случае ты понимаешь, что таким людям не нужна опека, потому что они в этом же котле варятся и примерно понимают, каково это. Но я встречался не только с актрисами. Для людей не из этой области все это жутко, странно, страшно. Сегодня можно что угодно пробить — начиная от страницы в соцсети и до личного телефона — и писать такие вещи, что волосы дыбом встают», — сказал актер в YouTube-шоу «Проговори».

В свое время Бледному приписывали роман с коллегой по сериалу «Папины дочки» и спектаклю «Ромео и Джульетта» Елизаветой Арзамасовой. Сейчас актриса замужем за фигуристом Ильей Авербухом, пара воспитывает двоих детей.

«Она все-таки моя подруга, мы все эти годы продолжали работать вместе и в театре, и в кино. Сохранили наши теплые и дружеские отношения сквозь десятилетия», — комментировал Бледный.

Чем сейчас занимается Бледный

Филипп Бледный продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Игроки», «Ромео и Джульетта», «Любовь как магнит» и «Любимая женщина Дон Жуана».

Актеры Филипп Бледный в роли Кругеля, Илья Коробко в роли Ихарева и Ярослав Жалнин в роли Глова (слева направо) во время спектакля «Игроки» Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В 2025 году артист снялся в лентах «Папины дочки. Мама вернулась» и «Снеговик».

Недавно также стало известно, что СТС и START приступили к съемкам пятого сезона «Папины дочки. Новые», действие в котором разворачивается сразу после окончания событий полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась».

