Заповедник «Куликово поле» возвращает себе вид как при Дмитрии Донском

Руководитель научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника ‭«Куликово поле» Ольга Бурова у камня Дмитрия Донского на территории музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области

В музее-заповеднике «Куликово поле» ведут активную работу по восстановлению исторического ландшафта знаменитого места, рассказала РИА Новости начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Ольга Бурова. Ботаники воссоздают степные и лесные местообитания для более чем 40 видов растений, среди которых есть и виды, занесенные в Красную книгу.

Виды растений, утраченные из состава современной флоры, восстановить, по понятным причинам, не представляется возможным. Ведь для того, чтобы что-то вырастить, нужны семена, — подчеркнула эксперт.

Бурова пояснила, что цель работ — восстановление растений, которые были характерны для исторических ландшафтов Куликова поля, но практически исчезли в результате многовековой хозяйственной деятельности человека. В настоящее время уже восстановлено около 100 гектаров луговых степей, а также крупный лесной массив, известный как Зеленая Дубрава, площадь которого превышает 50 гектаров.

Особым успехом ученые считают восстановление четырех видов ковылей — традиционных степных злаков, играющих ключевую роль в формировании ландшафта. По словам экспертов, именно увеличение роли ковылей в сообществе свидетельствует о том, что искусственно созданные участки начинают напоминать естественные степи, возвращая полю его подлинный исторический облик.

