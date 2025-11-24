Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 08:41

Заповедник «Куликово поле» возвращает себе вид как при Дмитрии Донском

В Тульской области восстанавливают ландшафт времен Куликовской битвы

Руководитель научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника ‭«Куликово поле» Ольга Бурова у камня Дмитрия Донского на территории музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области Руководитель научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника ‭«Куликово поле» Ольга Бурова у камня Дмитрия Донского на территории музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В музее-заповеднике «Куликово поле» ведут активную работу по восстановлению исторического ландшафта знаменитого места, рассказала РИА Новости начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Ольга Бурова. Ботаники воссоздают степные и лесные местообитания для более чем 40 видов растений, среди которых есть и виды, занесенные в Красную книгу.

Виды растений, утраченные из состава современной флоры, восстановить, по понятным причинам, не представляется возможным. Ведь для того, чтобы что-то вырастить, нужны семена, — подчеркнула эксперт.

Бурова пояснила, что цель работ — восстановление растений, которые были характерны для исторических ландшафтов Куликова поля, но практически исчезли в результате многовековой хозяйственной деятельности человека. В настоящее время уже восстановлено около 100 гектаров луговых степей, а также крупный лесной массив, известный как Зеленая Дубрава, площадь которого превышает 50 гектаров.

Особым успехом ученые считают восстановление четырех видов ковылей — традиционных степных злаков, играющих ключевую роль в формировании ландшафта. По словам экспертов, именно увеличение роли ковылей в сообществе свидетельствует о том, что искусственно созданные участки начинают напоминать естественные степи, возвращая полю его подлинный исторический облик.

Ранее исследователи обнаружили в горах Тибета, в деревне Цзоба, самую старую дикую живую лозу в мире, возраст которой составляет 416 лет, что было подтверждено ботаниками Юго-Западного университета лесного хозяйства с помощью анализа годичных колец.

ботаника
заповедники
Тульская область
растения
Красная книга
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто победил на выборах президента в Республике Сербской
Что такое алименты и как их взыскать?
«Битву экстрасенсов» хотят запретить после череды резонансных преступлений
Решение суда ЕС не помешало работе «Росатома» в Венгрии
Пушилин раскрыл, почему коррупционный скандал на Украине всплыл лишь сейчас
Спасатели нашли тела двух женщин при тушении пожара в заброшенном доме
Заповедник «Куликово поле» возвращает себе вид как при Дмитрии Донском
Дед Мороз приедет в Китай из России для празднования Нового года
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Раскрыто, сколько американцев заинтересованы материалами по делу Эпштейна
Бурятский язык помог российским военным взять Новое Запорожье
10 лучших маринадов для курицы: сочное мясо без лишних усилий
Контратака ВСУ закончилась гибелью украинских штурмовиков под Сумами
Бывший премьер Украины раскрыл настоящее отношение граждан к Зеленскому
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Мичигане
Мобильным операторам предложили выделить пенсионерам доппакет услуг связи
Фуршетные канапе с виноградом: проверенный рецепт для праздника
«Больше не существует»: стала известна судьба необычного детища Илона Маска
Звезда «Ворониных» намекнула на вторую беременность
Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в Пакистане
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.