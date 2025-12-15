Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
«Сыт по горло»: Кадыров раскрыл свое отношение к власти

Кадыров заявил, что сыт властью по горло

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press
Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный», что «сыт по горло» властью. При этом он отметил, что пойдет на выборы, если президент России Владимир Путин «предложит и народ поддержит».

Если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если бы были люди другие, — констатировал Кадыров.

Глава Чечни заверил, что всегда будет верен служению народу. С этого пути, по его словам, он не свернет до конца своей жизни.

Ранее Кадыров публично поддержал заявление Путина о быстром завершении возможного военного противостояния с Европой. Он подчеркнул свою готовность действовать по первому указанию российского лидера и отметил, что церемониться не будет.

До этого Кадыров отметил, что его сын Адам, который занимает должности помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности руководителя республики, секретаря совета безопасности региона, зарекомендовал себя как достойный представитель его команды. Так он поздравил сына с 18-летием. По его словам, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.

Рамзан Кадыров
Чечня
переизбрание
выборы
