24 ноября 2025 в 12:04

Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики, секретарь совета безопасности региона Адам Кадыров зарекомендовал себя как достойный представитель команды Кадырова, заявил в своем Telegram-канале его отец Рамзан Кадыров в ходе поздравления сына с 18-летием. По его словам, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.

Приятно отметить, что, несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова, — написал он.

До этого Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Глава Чечни подчеркнул, что праздник символизирует сплоченность и силу народа. По его словам, единство в любви к Родине делает страну непобедимой, а многообразие народов России основано на взаимном уважении и духовной близости.

Ранее сообщалось о торжественном открытии нового современного спортивного комплекса Dustum в селе Гвардейское Надтеречного района Чечни. По словам главы района Хамзата Хасанова, имя объекту присвоили в честь 17-летнего Адама Кадырова, который и выступил на церемонии в роли почетного гостя.

