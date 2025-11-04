Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025

Кадыров напомнил россиянам о любви и уважении

Кадыров заявил, что россияне едины в любви к Родине

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. В своем Telegram-канале он отметил, что этот праздник символизирует сплоченность и силу народа, его способность защищать Родину, честь, веру и независимость.

На протяжении веков Россия являлась и остается примером братства народов. <...> Мы едины в своей любви к Родине, и именно это единство делает нас непобедимыми, — подчеркнул Кадыров.

По словам главы республики, прочный фундамент страны — это многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости. Сила и великая миссия россиян заключается в единстве, добавил он.

Ранее россиян с Днем народного единства поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он опубликовал ролик, в котором также подчеркнул, что сила страны заключается в единстве ее граждан. В видеооткрытке изображена картина Сергея Иванова «Время смутное» (1908) — одно из самых известных полотен, посвященных пробуждению народного духа.

Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили россиян с Днем народного единства с МКС. По их словам, преодолеть любые трудности во благо Родины можно только совместными усилиями.

