Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, в котором подчеркнул, что сила страны заключается в единстве ее граждан.

В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, — наша сила. В этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства! — отметил замглавы СБ.

В видеооткрытке изображена картина Сергея Иванова «Время смутное» (1908) — одно из самых известных полотен, посвященных пробуждению народного духа. Затем кадр сменяется Собором Василия Блаженного, построенного в честь победы объединенного русского войска над ордынцами в XVI веке.

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Кроме того, российский лидер вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства нации.

Ранее находящиеся на МКС космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили россиян с Днем народного единства. По их словам, преодолеть любые трудности во благо Родины можно только совместными усилиями.