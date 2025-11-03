Кремль раскрыл планы Путина на День народного единства Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных объединений возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, российский лидер вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства нации. Среди награждаемых — деятели общественных и религиозных организаций, представители бизнеса, а также иностранные деятели культуры.

Также в программе визит на выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» в «Манеже». На выставке Путин ознакомится с работой благотворительного фонда «Христианское милосердие» и осмотрит экспозицию «Великая Победа. Россия — моя история», посвященную героизму народов СССР в борьбе с фашизмом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в День народного единства введут запрет на продажу алкогольных напитков. В 2025 году праздник выпал на вторник.

Кроме того, юрист Александр Хаминский отметил, что привлечение персонала к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается исключительно с их письменного согласия. Основанием для такой работы, по его словам, является острая производственная необходимость, вызванная непредвиденными обстоятельствами.