Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 15:21

Кремль раскрыл планы Путина на День народного единства

Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В День народного единства, 4 ноября, президент России Владимир Путин вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных объединений возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, российский лидер вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства нации. Среди награждаемых — деятели общественных и религиозных организаций, представители бизнеса, а также иностранные деятели культуры.

Также в программе визит на выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства» в «Манеже». На выставке Путин ознакомится с работой благотворительного фонда «Христианское милосердие» и осмотрит экспозицию «Великая Победа. Россия — моя история», посвященную героизму народов СССР в борьбе с фашизмом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в День народного единства введут запрет на продажу алкогольных напитков. В 2025 году праздник выпал на вторник.

Кроме того, юрист Александр Хаминский отметил, что привлечение персонала к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается исключительно с их письменного согласия. Основанием для такой работы, по его словам, является острая производственная необходимость, вызванная непредвиденными обстоятельствами.

Владимир Путин
Кремль
праздники
День народного единства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, избавит ли блогера Миллер признание банкротом от выплаты долгов
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.