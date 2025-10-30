Юрист рассказал о нюансах привлечения к работе в праздничные дни Юрист Хаминский: привлечь к работе в праздник можно с письменного согласия

Сотрудника могут привлечь к работе в выходные и праздничные дни с его письменного согласия, заявил RT юрист Александр Хаминский. По его словам, это возможно в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных задач, от которых зависит организация.

Без его согласия работника могут привлечь к выполнению обязанностей, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, — уточнил Хаминский.

Он добавил, что привлекать инвалидов и женщин с детьми до трех лет к работе в такие дни можно исключительно при отсутствии медицинских противопоказаний. Кроме того, работодатель обязан под подпись ознакомить таких сотрудников с их правом отказаться от этого.

