30 октября 2025 в 11:57

Юрист рассказал о нюансах привлечения к работе в праздничные дни

Юрист Хаминский: привлечь к работе в праздник можно с письменного согласия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудника могут привлечь к работе в выходные и праздничные дни с его письменного согласия, заявил RT юрист Александр Хаминский. По его словам, это возможно в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных задач, от которых зависит организация.

Без его согласия работника могут привлечь к выполнению обязанностей, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, — уточнил Хаминский.

Он добавил, что привлекать инвалидов и женщин с детьми до трех лет к работе в такие дни можно исключительно при отсутствии медицинских противопоказаний. Кроме того, работодатель обязан под подпись ознакомить таких сотрудников с их правом отказаться от этого.

Ранее юрист Игорь Поздняков заявил, что пенсию по старости смогут получать даже те россияне, кто никогда не работал. По его словам, право на такую пенсию получается на пять лет позже, а сама она меньше обычной страховой.

