30 октября 2025 в 08:02

30 октября 2025 в 08:02

Юрист объяснил, положена ли пенсия никогда не работавшим россиянам

Юрист Поздняков: пенсию по старости получат даже никогда не работавшие россияне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пенсию по старости смогут получать даже россияне, кто никогда в жизни не работал, заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, право на такую пенсию получается на пять лет позже, а сама она меньше обычной страховой.

Размер социальной пенсии ниже и право на нее возникает позже. Так, с 1 апреля 2025 года базовый размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля, но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума, — рассказал Поздняков.

Ранее юрист Екатерина Ноженко рассказала, что фиксированную часть пенсии можно увеличить на 30–50%. По ее словам, надбавку в 50% получают те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет. При этом 30% прибавки положено тем, кто трудился в районах, приравненных к Крайнему Северу. Сельские жители также имеют право на отдельные повышения.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил: тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. Он отметил, что за счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году.

