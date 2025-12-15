Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Три российских аэропорта ограничили выпуск самолетов

Росавиация: аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса ввели ограничения в работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, такая мера была принята для безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании KLM не смог вовремя покинуть остров Аруба в Карибском море из-за крысы, обнаруженной на борту. Все 254 человека пришлось разместить в отелях, а судно подвергли дезинсекции.

До этого аэропорты Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты из соображений обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Кроме того, в Домодедово и Жуковском также были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как подчеркнул представитель Росавиации Артем Кореняко, данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

