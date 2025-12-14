Крупные аэропорты в Москве и Подмосковье закрылись для полетов самолетов

Крупные аэропорты в Москве и Подмосковье закрылись для полетов самолетов Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные запреты

В московском аэропорте Домодедово и воздушной гавани в Раменском Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения носят временный характер, однако точные сроки их действия и конкретные параметры в публичном сообщении не указаны. Решение было принято федеральным органом воздушного транспорта в оперативном порядке.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Введение подобных ограничений является стандартной практикой в гражданской авиации при возникновении особых обстоятельств, требующих повышенного контроля за воздушным движением. О дальнейших изменениях в графике работы аэропортов будет сообщено дополнительно.

До этого аэропорты Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) временно прекратили работу. Воздушные гавани пока не принимают и не выпускают самолеты из соображений обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

