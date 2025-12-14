Два российских аэропорта на время закрыли небо

Два российских аэропорта на время закрыли небо Росавиация: аэропорты Иваново и Ярославля временно прекратили работу

Аэропорты Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани пока не принимают и не выпускают самолеты из соображений обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее аэропорты Сочи и Волгограда временно прекратили прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности. До этого полеты были приостановлены в Калуге. Всего за ночь на 12 декабря работу остановили три воздушные гавани.

До этого стало известно, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВЛ было перехвачено и уничтожено 94 беспилотника ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников (41) было ликвидировано в Крыму.