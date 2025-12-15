Число сбитых над Москвой украинских беспилотников увеличилось Собянин: ПВО сбила еще один украинский БПЛА, который пытался атаковать Москву

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, попытавшийся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале. На месте падения обломков уже работают оперативные службы, добавил он.

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в публикации.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковского ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, они перестали принимать и выпускать самолеты.

До этого за три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями шести регионов РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над Ростовской областью сбито наибольшее число дронов — 52 единицы.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.