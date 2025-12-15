Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 02:09

Число сбитых над Москвой украинских беспилотников увеличилось

Собянин: ПВО сбила еще один украинский БПЛА, который пытался атаковать Москву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Системы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, попытавшийся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале. На месте падения обломков уже работают оперативные службы, добавил он.

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в публикации.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковского ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, они перестали принимать и выпускать самолеты.

До этого за три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями шести регионов РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над Ростовской областью сбито наибольшее число дронов — 52 единицы.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.

Сергей Собянин
Москва
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Судже беспилотник атаковал дом с мирными жителями
Умер композитор Левон Оганезов: последние годы, жизнь в США, болезнь
Число сбитых над Москвой украинских беспилотников увеличилось
Песков прокомментировал решение FIDE по российским шахматистам
В Финляндии рассказали об укреплении обороны на востоке НАТО из-за России
Стали известны новые подробности дела о пропавших туристах в Пермском крае
Прокуратура Пермского края контролирует поиски пропавшей группы туристов
В Сумской области раздался взрыв
«Горжусь сыном»: истории 12 российских военкоров, погибших на СВО
Ракетный удар заставил содрогнуться Белгород
Собянин рассказал о сбитом украинском дроне над Москвой
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 декабря 2025 года
Стало известно, что Лукашенко подарил Трампу
Число погибших в результате теракта в Сиднее увеличилось
Приметы 15 декабря — Аввакумов день: защищаем детей, опасаемся всего подряд
Переговоры между украинской и американской делегациями завершились
В работу аэропортов Москвы и области ввели ограничения
Дочь от Раппопорт, Голливуд, запрет на Украине: как живет Колокольников
Трамп в шутку пожаловался на Меланию
«Украина — черная дыра»: Фицо рассказал, куда пропадают миллиарды евро ЕС
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.