Собянин рассказал о сбитом украинском дроне над Москвой Собянин: летевший на Москву украинский БПЛА был сбит силами ПВО Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА ведется работа экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в публикации.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковского ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, они перестали принимать и выпускать самолеты.

До этого в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 56 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Больше всего БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей — 24 и 17 соответственно.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадала пятилетняя девочка. По его информации, управляемый по кабелю дрон атаковал частный жилой дом, в котором проживает большая семья.