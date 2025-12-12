Увеличилось число летевших на Москву вражеских дронов Собянин заявил об уничтожении 13-го за сутки вражеского дрона

Ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего за примерно 12 часов российская ПВО перехватила 13 дронов.

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 34 украинских беспилотника в российских регионах за последние четыре часа. В частности, дроны уничтожили в Брянской, Тульской, Калужской, Орловской, Курской и Владимирской областях, а также в Московском регионе.

До этого стало известно, что компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех, разработала систему «Юпитер» для защиты российских регионов от БПЛА. Комплекс включает в себя радиолокационные и радиоэлектронные системы разведки, камеры видеонаблюдения с акустическими датчиками и оптико-тепловизионные системы. Военный аналитик Юрий Лямин отметил, что России необходимо максимально эффективно применять подобные средства для обеспечения безопасности.