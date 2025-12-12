Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:40

Увеличилось число летевших на Москву вражеских дронов

Собянин заявил об уничтожении 13-го за сутки вражеского дрона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего за примерно 12 часов российская ПВО перехватила 13 дронов.

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 34 украинских беспилотника в российских регионах за последние четыре часа. В частности, дроны уничтожили в Брянской, Тульской, Калужской, Орловской, Курской и Владимирской областях, а также в Московском регионе.

До этого стало известно, что компания «Азимут», входящая в госкорпорацию Ростех, разработала систему «Юпитер» для защиты российских регионов от БПЛА. Комплекс включает в себя радиолокационные и радиоэлектронные системы разведки, камеры видеонаблюдения с акустическими датчиками и оптико-тепловизионные системы. Военный аналитик Юрий Лямин отметил, что России необходимо максимально эффективно применять подобные средства для обеспечения безопасности.

Сергей Собянин
дроны
БПЛА
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Глава Сочи высказался о росте цен в курортной зоне
Увеличилось число летевших на Москву вражеских дронов
FIS разрешила российским паралимпийцам выступать под национальным флагом
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.