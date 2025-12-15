Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 декабря 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 декабря 2025 года

15 декабря — день, когда рядом мирское и духовное, масштабные исторические события и теплые семейные традиции. В этом материале сжато и живо расскажем о том, какой сегодня день, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в России и в мире.

Какие праздники и памятные даты отмечают сегодня в России и мире?

Прежде чем перейти к списку, стоит отметить, что 15 декабря собрало в себе как государственные, так и международные даты, каждая из которых по-своему отражает дух времени.

День Заменгофа (праздник эсперантистов)

Днем Заменгофа называют день рождения создателя языка эсперанто, Людвига Заменгофа. Праздник появился в двадцатые годы XX века и имеет особое значение в среде лингвистов и международных энтузиастов. В традициях — конференции, семинары, чтения на эсперанто, награждения за вклад в движение, выставки и благотворительные акции.

Международный день чая

Международный день чая напоминает о культурной и экономической роли чая во многих странах. Учрежденный в начале XXI века, этот день поддерживает мелких производителей, привлекает внимание к условиям труда сборщиков чайного листа и качеству продукта. В странах-производителях проходят дегустации, выставки и просветительские мероприятия. Для простого любителя чая это повод испить чашку в спокойной компании и задуматься об истории напитка.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

День памяти журналистов отмечают в России 15 декабря как дань уважения тем, кто отдал жизнь, чтобы рассказать правду.

Дата установлена в 1991 году, и в нем сочетаются скорбь и признание мужества. В этот день проводят памятные мероприятия, читают имена погибших, обсуждают вопросы безопасности журналистов и свободы слова. Редакция NEWS.RU будет вспоминать своего коллегу, военного корреспондента Никиту Цицаги, который погиб 16 июня 2024 года в результате атаки украинского беспилотника под Угледаром (ДНР).

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Ниже — легкие, иногда шутливые поводы для улыбки и тепла, которые тоже отмечают 15 декабря.

День кошачьих пастухов

День кошачьих пастухов — шутливый праздник для тех, кто берется решать почти невозможное. Выражение «пасти кошек» говорит о бесполезности или хаосе, но в этот день отмечают людей, которые, несмотря ни на что, берут на себя ответственность и управляют хаосом — в работе, семье или проекте.

День ношения жемчуга

День ношения жемчуга приглашает достать старинные украшения и почувствовать связь с поколениями. Традиция легкая и праздничная: надеть жемчуг, вспомнить семейные истории, проверить подлинность и блеск. Это про красоту мелких деталей, которые делают жизнь торжественной.

Ночь валяния под лавкой

Ночь валяния под лавкой — ироничный праздник, посвященный последствиям слишком веселых вечеринок. Проще говоря: повод посмеяться над собственной беспечностью и вспомнить курьезные истории.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Коротко о духовных датах: 15 декабря наполнен именами святых и подвигами, которые вдохновляют верующих.

Пророк Аввакум

Пророк Аввакум — день памяти пророка, чьи слова о справедливости звучат актуально и сегодня. Верующие вспоминают его призывы к честности и покаянию; в храмах читают молитвы и размышляют о духовной жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподобный Афанасий, затворник Печерский

Преподобный Афанасий, затворник Печерский — образ уединенной молитвы и смирения. Его пример показывает силу внутренней жизни: уединение ради молитвы, стойкость и духовный труд.

Мученица Миропия Хиосская

Мученица Миропия Хиосская чтится за стойкость веры в тяжелых испытаниях.

Ее память напоминает о готовности удержать убеждения даже ценой жизни.

Памятные даты и события: что произошло 15 декабря в разные годы?

Хронология дня охватывает церковные, научные, политические и космические события, формируя насыщенную картину того, какие исторические события сегодня связаны с 15 декабря.

1762 — Екатерина II подписала манифест о переселении иностранцев и амнистии жителей Российской Империи, покинувших родину.

1821 — учреждено Французское географическое общество.

1905 — открыт «Пушкинский дом» в Петербурге.

1970 — «Венера-7» совершила первое в истории успешное приземление аппарата на другой планете.

1984 — запуск межпланетной станции «Вега-1».

2000 — остановлен третий энергоблок Чернобыльской АЭС.

Чернобыльская зона отчуждения. Город Припять, заброшенный из-за радиационной опасности после ядерной катастрофы Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Кто родился и кто умер 15 декабря?

Чтобы ощутить, каким многогранным может быть один день, стоит вспомнить людей, чьи жизни начались или завершились 15 декабря.

Родились

Нерон (37 г. н. э.) — римский император, оставивший противоречивый след в истории: покровитель искусств, но и жестокий правитель, связанный с пожаром Рима и гонениями на христиан.

Гюстав Эйфель (1832) — инженер, подаривший миру Эйфелеву башню, каркас Статуи Свободы и множество сооружений, ставших символами эпохи железных конструкций.

Антуан Анри Беккерель (1852) — физик, открывший радиоактивность; его работа заложила фундамент для атомной физики и принесла ученому Нобелевскую премию.

Умерли

Валерий Чкалов (1938) — летчик-испытатель, герой, совершивший легендарный перелет через Северный полюс и погибший при испытании нового истребителя.

Сергей Ожегов (1964) — создатель «Словаря русского языка», человек, который систематизировал нормы речи и стал главным авторитетом в русской лексикографии.

Уолт Дисней (1966) — основатель мировой анимационной индустрии, человек, подаривший миру десятки культовых мультфильмов и удостоенный рекордного количества «Оскаров».

Теперь вы точно знаете все праздники 15 декабря, какие даты вспоминают верующие, какие события связаны с этим днем и что отмечают сегодня в мире и в России.