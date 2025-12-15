Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 декабря 2025 года

15 декабря — день, когда рядом мирское и духовное, масштабные исторические события и теплые семейные традиции. В этом материале сжато и живо расскажем о том, какой сегодня день, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в России и в мире.
Какие праздники и памятные даты отмечают сегодня в России и мире?
Прежде чем перейти к списку, стоит отметить, что 15 декабря собрало в себе как государственные, так и международные даты, каждая из которых по-своему отражает дух времени.
День Заменгофа (праздник эсперантистов)
Днем Заменгофа называют день рождения создателя языка эсперанто, Людвига Заменгофа. Праздник появился в двадцатые годы XX века и имеет особое значение в среде лингвистов и международных энтузиастов. В традициях — конференции, семинары, чтения на эсперанто, награждения за вклад в движение, выставки и благотворительные акции.
Международный день чая
Международный день чая напоминает о культурной и экономической роли чая во многих странах. Учрежденный в начале XXI века, этот день поддерживает мелких производителей, привлекает внимание к условиям труда сборщиков чайного листа и качеству продукта. В странах-производителях проходят дегустации, выставки и просветительские мероприятия. Для простого любителя чая это повод испить чашку в спокойной компании и задуматься об истории напитка.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
День памяти журналистов отмечают в России 15 декабря как дань уважения тем, кто отдал жизнь, чтобы рассказать правду.
Дата установлена в 1991 году, и в нем сочетаются скорбь и признание мужества. В этот день проводят памятные мероприятия, читают имена погибших, обсуждают вопросы безопасности журналистов и свободы слова. Редакция NEWS.RU будет вспоминать своего коллегу, военного корреспондента Никиту Цицаги, который погиб 16 июня 2024 года в результате атаки украинского беспилотника под Угледаром (ДНР).
Необычные праздники и памятные события
Ниже — легкие, иногда шутливые поводы для улыбки и тепла, которые тоже отмечают 15 декабря.
День кошачьих пастухов
День кошачьих пастухов — шутливый праздник для тех, кто берется решать почти невозможное. Выражение «пасти кошек» говорит о бесполезности или хаосе, но в этот день отмечают людей, которые, несмотря ни на что, берут на себя ответственность и управляют хаосом — в работе, семье или проекте.
День ношения жемчуга
День ношения жемчуга приглашает достать старинные украшения и почувствовать связь с поколениями. Традиция легкая и праздничная: надеть жемчуг, вспомнить семейные истории, проверить подлинность и блеск. Это про красоту мелких деталей, которые делают жизнь торжественной.
Ночь валяния под лавкой
Ночь валяния под лавкой — ироничный праздник, посвященный последствиям слишком веселых вечеринок. Проще говоря: повод посмеяться над собственной беспечностью и вспомнить курьезные истории.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Коротко о духовных датах: 15 декабря наполнен именами святых и подвигами, которые вдохновляют верующих.
Пророк Аввакум
Пророк Аввакум — день памяти пророка, чьи слова о справедливости звучат актуально и сегодня. Верующие вспоминают его призывы к честности и покаянию; в храмах читают молитвы и размышляют о духовной жизни.
Преподобный Афанасий, затворник Печерский
Преподобный Афанасий, затворник Печерский — образ уединенной молитвы и смирения. Его пример показывает силу внутренней жизни: уединение ради молитвы, стойкость и духовный труд.
Мученица Миропия Хиосская
Мученица Миропия Хиосская чтится за стойкость веры в тяжелых испытаниях.
Ее память напоминает о готовности удержать убеждения даже ценой жизни.
Памятные даты и события: что произошло 15 декабря в разные годы?
Хронология дня охватывает церковные, научные, политические и космические события, формируя насыщенную картину того, какие исторические события сегодня связаны с 15 декабря.
1762 — Екатерина II подписала манифест о переселении иностранцев и амнистии жителей Российской Империи, покинувших родину.
1821 — учреждено Французское географическое общество.
1905 — открыт «Пушкинский дом» в Петербурге.
1970 — «Венера-7» совершила первое в истории успешное приземление аппарата на другой планете.
1984 — запуск межпланетной станции «Вега-1».
2000 — остановлен третий энергоблок Чернобыльской АЭС.
Кто родился и кто умер 15 декабря?
Чтобы ощутить, каким многогранным может быть один день, стоит вспомнить людей, чьи жизни начались или завершились 15 декабря.
Родились
Нерон (37 г. н. э.) — римский император, оставивший противоречивый след в истории: покровитель искусств, но и жестокий правитель, связанный с пожаром Рима и гонениями на христиан.
Гюстав Эйфель (1832) — инженер, подаривший миру Эйфелеву башню, каркас Статуи Свободы и множество сооружений, ставших символами эпохи железных конструкций.
Антуан Анри Беккерель (1852) — физик, открывший радиоактивность; его работа заложила фундамент для атомной физики и принесла ученому Нобелевскую премию.
Умерли
Валерий Чкалов (1938) — летчик-испытатель, герой, совершивший легендарный перелет через Северный полюс и погибший при испытании нового истребителя.
Сергей Ожегов (1964) — создатель «Словаря русского языка», человек, который систематизировал нормы речи и стал главным авторитетом в русской лексикографии.
Уолт Дисней (1966) — основатель мировой анимационной индустрии, человек, подаривший миру десятки культовых мультфильмов и удостоенный рекордного количества «Оскаров».
Теперь вы точно знаете все праздники 15 декабря, какие даты вспоминают верующие, какие события связаны с этим днем и что отмечают сегодня в мире и в России.