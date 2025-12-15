Приметы 15 декабря — Аввакумов день: защищаем детей, опасаемся всего подряд

Верующие сегодня особо чтут пророка Аввакума. Этот день считался одним из самых несчастливых в году, временем, когда нечистая сила особенно активна. Неудивительно, что люди стремились защитить себя и свой дом специальными обрядами. Особенно важна эта дата была для младенцев, которые часто страдали от ночных болезней.

Погодные приметы на Аввакумов день, 15 декабря

Если звезды на ночном небе ярко сияют, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, а морозы — крепкими.

Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или потепление. А вот если ночь на 15 декабря была ясной и звездной, а день солнечным, это предсказывало ясную, но морозную погоду в конце декабря.

Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.

Если на Аввакума шел сильный, мокрый снег, это предвещало дождливое и сырое лето, особенно много осадков в июле.

Ветер дует сильно — к снежной и холодной зиме.

Приметы о зверях и птицах на Аввакумов день, 15 декабря

Если собака воет, опустив морду к земле, или роет снег — это сулило беду в ближайшее время, болезнь или смерть в доме. Если воет, подняв голову, — к пожару.

Если кошки улеглись спать на полу — к потеплению. То же самое сулило их беспокойное поведение и слишком частое мяуканье.

Поведение кошек 15 декабря: что говорят приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спасайте детей! Что можно делать на Аввакумов день, 15 декабря

15 декабря наши предки старались проводить обряд отчитки. Они читали специальные заговоры, чтобы младенцы не сталкивались с болезнями. Мать выносила ребенка на порог и произносила защитную молитву или заговор, чтобы изгнать болезнь.

Пророку Аввакуму молились о защите от бессонницы, страхов и болезней.

Сегодня старались также читать специальные заговоры от нечистой силы. Существовали молитвы и заговоры, призванные «изгнать» злых духов, которые, по поверьям, особенно бесчинствовали в этот день. Святого Аввакума просили о защите.

Народ 15 декабря мог погадать. Вот только в отличие от веселых гаданий на Андрея Зимнего, гадания на Аввакума носили мрачный, предостерегающий характер — их проводили, например, чтобы узнать, не грозит ли дому беда.

Остерегайтесь незнакомцев! Что нельзя делать на Аввакумов день, 15 декабря

Разговаривать с незнакомыми людьми и пускать их в дом, чтобы не впустить нечистую силу или беду.

Давать в долг деньги, хлеб, соль и огонь. Это сулило не просто убыток, а передачу своего благополучия и удачи вместе с предметом, особенно если берущий имеет «дурной глаз».

Рассказывать сны, увиденные в эту ночь. Сны считались вещими, но часто пугающими. Их боялись рассказывать, чтобы не «накликать» в жизнь.

Хвастаться, хвалиться здоровьем, детьми или достатком. Это мгновенно привлекало внимание завистливых духов и могло привести к потере того, чем хвастались.

Затевать в доме ремонт — можно разозлить домового.

