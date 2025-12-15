Приметы 15 декабря — Аввакумов день: защищаем детей, опасаемся всего подряд

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Верующие сегодня особо чтут пророка Аввакума. Этот день считался одним из самых несчастливых в году, временем, когда нечистая сила особенно активна. Неудивительно, что люди стремились защитить себя и свой дом специальными обрядами. Особенно важна эта дата была для младенцев, которые часто страдали от ночных болезней.

Погодные приметы на Аввакумов день, 15 декабря

  • Если звезды на ночном небе ярко сияют, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, а морозы — крепкими.

  • Тусклые звезды на небе предвещали скорую оттепель или потепление. А вот если ночь на 15 декабря была ясной и звездной, а день солнечным, это предсказывало ясную, но морозную погоду в конце декабря.

  • Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.

  • Если на Аввакума шел сильный, мокрый снег, это предвещало дождливое и сырое лето, особенно много осадков в июле.

  • Ветер дует сильно — к снежной и холодной зиме.

Приметы о зверях и птицах на Аввакумов день, 15 декабря

  • Если собака воет, опустив морду к земле, или роет снег — это сулило беду в ближайшее время, болезнь или смерть в доме. Если воет, подняв голову, — к пожару.

  • Если кошки улеглись спать на полу — к потеплению. То же самое сулило их беспокойное поведение и слишком частое мяуканье.

Поведение кошек 15 декабря: что говорят приметы Поведение кошек 15 декабря: что говорят приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спасайте детей! Что можно делать на Аввакумов день, 15 декабря

15 декабря наши предки старались проводить обряд отчитки. Они читали специальные заговоры, чтобы младенцы не сталкивались с болезнями. Мать выносила ребенка на порог и произносила защитную молитву или заговор, чтобы изгнать болезнь.

Пророку Аввакуму молились о защите от бессонницы, страхов и болезней.

Сегодня старались также читать специальные заговоры от нечистой силы. Существовали молитвы и заговоры, призванные «изгнать» злых духов, которые, по поверьям, особенно бесчинствовали в этот день. Святого Аввакума просили о защите.

Народ 15 декабря мог погадать. Вот только в отличие от веселых гаданий на Андрея Зимнего, гадания на Аввакума носили мрачный, предостерегающий характер — их проводили, например, чтобы узнать, не грозит ли дому беда.

Остерегайтесь незнакомцев! Что нельзя делать на Аввакумов день, 15 декабря

  • Разговаривать с незнакомыми людьми и пускать их в дом, чтобы не впустить нечистую силу или беду.

  • Давать в долг деньги, хлеб, соль и огонь. Это сулило не просто убыток, а передачу своего благополучия и удачи вместе с предметом, особенно если берущий имеет «дурной глаз».

  • Рассказывать сны, увиденные в эту ночь. Сны считались вещими, но часто пугающими. Их боялись рассказывать, чтобы не «накликать» в жизнь.

  • Хвастаться, хвалиться здоровьем, детьми или достатком. Это мгновенно привлекало внимание завистливых духов и могло привести к потере того, чем хвастались.

  • Затевать в доме ремонт — можно разозлить домового.

