14 декабря 2025 в 00:05

Приметы 14 декабря — Наум Грамотник: как добиться успеха в учебе?

Что можно и нельзя делать 14 декабря?
14 декабря вспоминаем пророка Наума. На руси святого прозвали Грамотником. Он считался покровителем ума, знаний и учебы. На Руси говорили: «Наум наставляет на ум». В этот день было принято отдавать детей в ученики и начинать обучение, поскольку верили, что учение, начатое на Наума, дается легко и приносит успех.

Погодные приметы на Наума Грамотника, 14 декабря

  • Иней на деревьях 14 декабря сулил, что скоро ударят морозы и зима будет холодной, но снежной.

  • Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

  • Если на Наума тепло, то и зима будет мягкой, с частыми оттепелями.

  • Тусклое и бледное ночное небо указывало на долгое ненастье и пасмурную погоду. А ясное, звездное небо ночью сулило сильные морозы.

  • Если снег, выпавший на Наума, был крупными хлопьями — жди скорого потепления.

Приметы о зверях и птицах на Наума Грамотника, 14 декабря

  • Куры громко квохчут — к ненастью или снегопаду.

  • Мыши выходят из нор — жди оттепели.

  • Собака роет землю или снег — к ненастью.

  • Воробьи собираются вместе и громко чирикают — к потеплению.

Приметы на 14 декабря Приметы на 14 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно делать на Наума Грамотника, 14 декабря

В этот день наши предки старались отдавать детей в ученье или начинать самостоятельное освоение нового навыка.

После утренней службы в церкви и молитвы святому Науму родители приводили отрока (обычно мальчика 6–7 лет) к приходскому дьяку или грамотею. Учение начиналось с обязательного трехкратного поклона учителю и трех символических ударов розгой — «для острастки», то есть в качестве предупреждения. Затем учитель приступал к первому уроку.

Другие обычаи и приметы были связаны с учебой. Люди молились пророку Науму о помощи в учебе, ясности ума и успехе в делах.

Считалось, что знания, полученные в этот день, хорошо усваиваются. Возьмите и прочитайте книгу! Поощрялась любая деятельность, связанная с умственным трудом и передачей знаний. А еще в этот день полагалось угощать наставников и дарить им подарки — это обеспечивало успешную учебу.

Сны, приснившиеся в ночь на Наума, считались вещими и касались учебы или работы.

Что нельзя делать на Наума Грамотника, 14 декабря

  • Лениться в учении. Считалось, что если ребенок в первый день проявит лень, весь год учеба будет даваться с трудом. «Наум наведет на ум», — говорили в прошлом.

  • Заниматься тяжелым физическим трудом (рубить дрова, копать). Это считалось пустой тратой «силы ума», которую следовало направить на интеллектуальные занятия.

  • Есть во время учебы. На Руси считали, что, поев во время чтения, можно «заесть» ум и знания.

  • Оставлять книги открытыми — это могло «вынести» знания из дома.

  • Бросать начатое дело. День Наума символизировал основательность и терпение, поэтому важно было довести любое умственное занятие до конца.

