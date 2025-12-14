Приметы 14 декабря — Наум Грамотник: как добиться успеха в учебе?

Что можно и нельзя делать 14 декабря?

14 декабря вспоминаем пророка Наума. На руси святого прозвали Грамотником. Он считался покровителем ума, знаний и учебы. На Руси говорили: «Наум наставляет на ум». В этот день было принято отдавать детей в ученики и начинать обучение, поскольку верили, что учение, начатое на Наума, дается легко и приносит успех.

Погодные приметы на Наума Грамотника, 14 декабря

Иней на деревьях 14 декабря сулил, что скоро ударят морозы и зима будет холодной, но снежной.

Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

Если на Наума тепло, то и зима будет мягкой, с частыми оттепелями.

Тусклое и бледное ночное небо указывало на долгое ненастье и пасмурную погоду. А ясное, звездное небо ночью сулило сильные морозы.

Если снег, выпавший на Наума, был крупными хлопьями — жди скорого потепления.

Приметы о зверях и птицах на Наума Грамотника, 14 декабря

Куры громко квохчут — к ненастью или снегопаду.

Мыши выходят из нор — жди оттепели.

Собака роет землю или снег — к ненастью.

Воробьи собираются вместе и громко чирикают — к потеплению.

Что можно делать на Наума Грамотника, 14 декабря

В этот день наши предки старались отдавать детей в ученье или начинать самостоятельное освоение нового навыка.

После утренней службы в церкви и молитвы святому Науму родители приводили отрока (обычно мальчика 6–7 лет) к приходскому дьяку или грамотею. Учение начиналось с обязательного трехкратного поклона учителю и трех символических ударов розгой — «для острастки», то есть в качестве предупреждения. Затем учитель приступал к первому уроку.

Другие обычаи и приметы были связаны с учебой. Люди молились пророку Науму о помощи в учебе, ясности ума и успехе в делах.

Считалось, что знания, полученные в этот день, хорошо усваиваются. Возьмите и прочитайте книгу! Поощрялась любая деятельность, связанная с умственным трудом и передачей знаний. А еще в этот день полагалось угощать наставников и дарить им подарки — это обеспечивало успешную учебу.

Сны, приснившиеся в ночь на Наума, считались вещими и касались учебы или работы.

Что нельзя делать на Наума Грамотника, 14 декабря

Лениться в учении. Считалось, что если ребенок в первый день проявит лень, весь год учеба будет даваться с трудом. «Наум наведет на ум», — говорили в прошлом.

Заниматься тяжелым физическим трудом (рубить дрова, копать). Это считалось пустой тратой «силы ума», которую следовало направить на интеллектуальные занятия.

Есть во время учебы. На Руси считали, что, поев во время чтения, можно «заесть» ум и знания.

Оставлять книги открытыми — это могло «вынести» знания из дома.

Бросать начатое дело. День Наума символизировал основательность и терпение, поэтому важно было довести любое умственное занятие до конца.

