Приметы 12 декабря — Парамон Зимоуказатель: как снег влияет на урожай?

Что можно и нельзя делать 12 декабря?

12 декабря верующие вспоминают мучеников Парамона и Филумена. В народе день этих святых получил название Парамон Зимоуказатель или Парамонов день. Прозвище связано с тем, что погода в этот день служила точным предвестником погоды на Рождество. На Руси говорили: «На Парамона земля каменеет».

Погодные приметы на Парамона Зимоуказателя, 12 декабря

Если снег выпал 12 декабря, это считалось верным знаком, что в Рождество будет снегопад или метель. Если снега не было, то и Рождество будет ясным.

Тусклый и бледный месяц указывал на долгое ненастье и пасмурную погоду.

Багряная заря на рассвете или закате сулила сильный ветер.

Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.

Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

Ветер дует сильно — к снежной и холодной зиме.

Приметы о зверях и птицах на Парамонов день, 12 декабря

Если вороны сидят на нижних ветвях деревьев, это указывало на сильный ветер или снегопад.

Снегири прилетели и активно поют — жди скорого потепления.

Приметы 12 декабря Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Куры громко квохчут — к ненастью или снегопаду.

Мыши выходят из нор — жди оттепели.

Что можно делать на Парамона Зимоуказателя, 12 декабря

Сегодня наши предки отправлялись чистить крыши и дороги от снега, чтобы привлечь удачу и достаток. На Руси верили, что на Парамона снег чистит путь к счастью. Убираться старались и в доме. Наводили порядок, выметали сор, чтобы «зиме было чисто входить».

Святым Парамону и Филумену молились о защите от нечисти и болезней. Зимняя темнота и стужа могли вгонять в уныние, поэтому просили сил душевных.

Что нельзя делать на Парамона Зимоуказателя, 12 декабря

Брать или давать в долг (особенно после захода солнца). Считалось, что деньги не вернутся, а должник обречет себя на финансовые трудности.

Браниться и ругаться в доме. Крики и ссоры могли «выстудить» избу, навлечь в нее холод и разлад.

Поднимать что-либо с дороги или перекрестка — это могло привлечь порчу или болезни.

Стричь волосы и ногти — к проблемам со здоровьем. Мыть голову и ходить в баню тоже нельзя. Считалось, что это может «смыть» здоровье и силу, так как вода в этот день несла отпечаток надвигающейся стужи.

Оставлять на ночь немытую посуду. Это привлекало нечистую силу и могло навлечь болезнь.

Переезжать в новый дом или начинать новое строительство.

Что подарить на Новый год друзьям, читайте в нашей статье.