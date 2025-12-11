Приметы 11 декабря — Сойкин день: как угадать будущее по полету птиц?

11 декабря православная церковь чтит память Иринарха Севастийского. В народе день был связан с защитой от нечистой силы и обрядами, направленными на предотвращение пожаров.
А еще 11 декабря наши предки прозвали Сойкиным днем потому, что в этот день на Руси особо чествовали эту яркую и приметную птичку. Сойку считали вещуньей (предсказательницей). Верили, что на ее крылышках находятся маленькие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.
Погодные приметы в Сойкин день, 11 декабря
Наблюдения в этот день были сосредоточены на огне и природных явлениях, предвещающих мороз.
Если 11 декабря шел снег, это предвещало скоростоящую метель и ветреную погоду на Николу Зимнего (19 декабря).
Если зола в печи быстро гаснет, это считалось верным знаком, что вскоре наступит тепло или оттепель.
Яркий огонь в печи с сильным треском предвещал сильные морозы и стужу.
Туман или сырость сулили скорую оттепель и мягкую зиму.
Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.
Наступление теплой погоды на Иринарха предвещало, что зима будет длинной и продолжительной.
Приметы о зверях и птицах в Сойкин день, 11 декабря
Если в этот день сойка прилетала к окну и начинала кричать или петь, это расценивалось как добрый знак, предвещающий счастье и удачу. Существовало поверье, что если человек, услышав крик сойки, выйдет из дома и последует за ней, то птица может указать ему дорогу к счастью или богатству.
Кошка, которая спит крепко, растянувшись и распушив шерсть, — к теплу. Если же она прячет морду или сидит на печи — к морозу.
Что можно делать в Сойкин день, 11 декабря
11 декабря крестьяне старались окуривать дом дымом трав (полынью или можжевельником), чтобы изгнать нечистую силу и привлечь удачу.
Молиться святому Иринарху было принято о защите от врагов, несчастий и пожаров.
День благоприятен для женских работ по дому: шитья, вязания, прядения.
Следовало устраивать застолья (с постными блюдами) для семьи и друзей — к достатку в доме.
Сны, приснившиеся в ночь на Иринархов день, считались вещими и сулили большие перемены.
День считался идеальным для гадания по приметам на будущее. Нужно было выйти во двор и внимательно прислушаться к пению птиц. Чтобы привлечь добрые вести и расположить к себе сойку-«вестницу», было принято высыпать за окно или во двор зерно, хлебные крошки, семечки.
Что нельзя делать в Сойкин день, 11 декабря
Выносить мусор и золу из дома после захода солнца — это могло «вынести» удачу из дома.
Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.
Прогонять или пугать птиц, особенно соек. Это могло отогнать от дома удачу и навлечь сплетни.
Затевать судебные тяжбы и склоки. День сойки — неподходящее время для ссор, они затянутся надолго.
Стучать в окна или двери — это могло привлечь нечисть.
