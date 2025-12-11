Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 00:05

Приметы 11 декабря — Сойкин день: как угадать будущее по полету птиц?

Приметы на 11 декабря Приметы на 11 декабря Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

11 декабря православная церковь чтит память Иринарха Севастийского. В народе день был связан с защитой от нечистой силы и обрядами, направленными на предотвращение пожаров.

А еще 11 декабря наши предки прозвали Сойкиным днем потому, что в этот день на Руси особо чествовали эту яркую и приметную птичку. Сойку считали вещуньей (предсказательницей). Верили, что на ее крылышках находятся маленькие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

Погодные приметы в Сойкин день, 11 декабря

Наблюдения в этот день были сосредоточены на огне и природных явлениях, предвещающих мороз.

  • Если 11 декабря шел снег, это предвещало скоростоящую метель и ветреную погоду на Николу Зимнего (19 декабря).

  • Если зола в печи быстро гаснет, это считалось верным знаком, что вскоре наступит тепло или оттепель.

  • Яркий огонь в печи с сильным треском предвещал сильные морозы и стужу.

  • Туман или сырость сулили скорую оттепель и мягкую зиму.

  • Северный ветер при ясной погоде предвещал холода.

  • Наступление теплой погоды на Иринарха предвещало, что зима будет длинной и продолжительной.

Приметы о зверях и птицах в Сойкин день, 11 декабря

Если в этот день сойка прилетала к окну и начинала кричать или петь, это расценивалось как добрый знак, предвещающий счастье и удачу. Существовало поверье, что если человек, услышав крик сойки, выйдет из дома и последует за ней, то птица может указать ему дорогу к счастью или богатству.

  • Кошка, которая спит крепко, растянувшись и распушив шерсть, — к теплу. Если же она прячет морду или сидит на печи — к морозу.

Приметы о животных Приметы о животных Фото: IMAGO/Zoonar.com/Natasha Zakharo/Global Look Press

Что можно делать в Сойкин день, 11 декабря

  • 11 декабря крестьяне старались окуривать дом дымом трав (полынью или можжевельником), чтобы изгнать нечистую силу и привлечь удачу.

  • Молиться святому Иринарху было принято о защите от врагов, несчастий и пожаров.

  • День благоприятен для женских работ по дому: шитья, вязания, прядения.

  • Следовало устраивать застолья (с постными блюдами) для семьи и друзей — к достатку в доме.

  • Сны, приснившиеся в ночь на Иринархов день, считались вещими и сулили большие перемены.

  • День считался идеальным для гадания по приметам на будущее. Нужно было выйти во двор и внимательно прислушаться к пению птиц. Чтобы привлечь добрые вести и расположить к себе сойку-«вестницу», было принято высыпать за окно или во двор зерно, хлебные крошки, семечки.

Что нельзя делать в Сойкин день, 11 декабря

  • Выносить мусор и золу из дома после захода солнца — это могло «вынести» удачу из дома.

  • Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.

  • Прогонять или пугать птиц, особенно соек. Это могло отогнать от дома удачу и навлечь сплетни.

  • Затевать судебные тяжбы и склоки. День сойки — неподходящее время для ссор, они затянутся надолго.

  • Стучать в окна или двери — это могло привлечь нечисть.

Салат «Парус» с чипсами: готовим эффектное блюдо на новогодний стол.

приметы
народные приметы
запреты
суеверия
обычаи
традиция
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 декабря 2025 года
После атаки ВСУ на Воронеж началась эвакуация жителей поврежденного дома
Ограничения на полеты введены в одном из главных аэропортов России
Приметы 11 декабря — Сойкин день: как угадать будущее по полету птиц?
Беспилотник попытался атаковать Москву
Гибель британца на Украине заставила Лондон сделать признание
«Опять этот Йобчик!» Лучшие цитаты легенды Николая Озерова
Силы ПВО сбили 37 украинских дронов над российскими территориями
«Это воровство»: премьер Бельгии резко высказался о конфискации активов РФ
Удар ВСУ повредил больницу в Херсонской области
На Украине озвучили условия для проведения всеобщих выборов
Кадры доставки главной новогодней елки России в Кремль появились в Сети
Как вас обманывают с ОСАГО: составлен список самых опасных уловок аферистов
В Боливии задержали экс-главу государства
Лифт с двумя подростками сорвался в шахту и пробил трубу с кипятком
Судьи выбрали самую смешную фотографию дикой природы 2025 года
Находка британских археологов переписала историю использования огня
Студентам МГУ запретили приходить в вуз по одной причине
Марочко отреагировал на публикацию о первом погибшем на СВО британце
Жених для бессмертия и секса: зачем Шер и Мадонне такие молодые мужчины
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.