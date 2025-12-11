Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 00:47

«Я вдруг стал взрослым»: президент Эстонии сделал неожиданное признание

Президент Эстонии Карис заявил, что перестал слушать глупцов и внезапно вырос

Алар Карис Алар Карис Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press
Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что внезапно почувствовал себя взрослым и принял решение не слушаться глупцов. Это необычное признание он опубликовал на своей странице в социальных сетях с настройками приватности «только для друзей», пишет ERR.ee.

Я вдруг стал взрослым. Я больше не терплю чрезмерных требований, исходящих от глупцов. Пропало желание стараться угодить тем, кому я не нравлюсь, — отметил Карис.

В тексте прослеживается отсылка к португальскому писателю Жозе Микарда Тейшейры. Использование цитаты из литературного произведения придало высказыванию философский оттенок и вызвало обсуждение со стороны аудитории. Несмотря на то что пост имел ограниченный доступ, он быстро стал предметом обсуждения в медийном пространстве.

Ранее сообщалось, что в эстонском парламенте начали обсуждение запрета дубляжа фильмов на русский язык. Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Журналисты телерадиокомпании ERR уточнили, что исключением станут детские и семейные картины. Такой неоднозначной политикой Таллин хочет увеличить свою роль в международных отношениях.

