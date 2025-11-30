В эстонском парламенте обсуждают запрет дубляжа фильмов на русский язык, передает телерадиокомпания ERR. Журналисты уточняют, что исключением станут детские и семейные картины.

Поправок [к закону о языке] было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины, — сказано в материале.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о так называемой российской угрозе демонстрируют неадекватное восприятие Таллином своей роли в международных отношениях. Особенно иронично это выглядит в попытке доказать свою важность такому «гиганту», как Китай, считает он.

До этого Цахкна заявил, что Эстония готова сбивать российские воздушные цели. По его словам, у Таллина есть для этого все протоколы и все возможности. Он также напомнил, что Эстония более двух десятков лет является членом НАТО.