День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 23:21

В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык

ERR: власти Эстонии хотят запретить дубляж фильмов на русский язык

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В эстонском парламенте обсуждают запрет дубляжа фильмов на русский язык, передает телерадиокомпания ERR. Журналисты уточняют, что исключением станут детские и семейные картины.

Поправок [к закону о языке] было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины, — сказано в материале.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о так называемой российской угрозе демонстрируют неадекватное восприятие Таллином своей роли в международных отношениях. Особенно иронично это выглядит в попытке доказать свою важность такому «гиганту», как Китай, считает он.

До этого Цахкна заявил, что Эстония готова сбивать российские воздушные цели. По его словам, у Таллина есть для этого все протоколы и все возможности. Он также напомнил, что Эстония более двух десятков лет является членом НАТО.

Эстония
русский язык
кино
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вашингтон Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд в НХЛ
«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу
Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку
Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 декабря 2025 года
Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде
Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет
Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов
Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии
В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык
Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках
Пенсионерка в Туле провернула аферу с квартирой по «схеме Долиной»
Названы сроки заседания Высшего госсовета Союзного государства
Российские военные укрепили позиции в Шахово
Дуров запустил децентрализованную сеть для ИИ
«Как так вообще?»: Игорь Николаев раскрыл детали конфликта с Пугачевой
Названы главные темы переговоров США и Украины во Флориде
Две волны холода, ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на декабрь
Несовершеннолетняя девочка ранена в результате атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.