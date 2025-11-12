«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял МИД Эстонии за «угрозу» от России Пушков: Эстония словами об РФ показала, какую роль занимает в мировой политике

Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о так называемой российской угрозе демонстрируют неадекватное восприятие Таллином своей роли в международных отношениях, заявил в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Особенно иронично это выглядит в попытке доказать свою важность такому «гиганту» как Китай.

Поводом для реакции сенатора послужил визит эстонского министра в Китай, в ходе которого Цахкна сказал, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии. В Пекине подобная риторика не воспринимается всерьез, особенно учитывая, что аналогичные заявления звучали и от других европейских политиков более высокого ранга, обратил внимание сенатор.

Недоумение у Пушкова вызвала попытка эстонского министра выдвинуть Китаю ультиматум относительно отношений с Россией. Парламентарий указал на демографические и экономические показатели Эстонии, поставив под сомнение обоснованность подобных заявлений со стороны представителя страны с населением 1,3 млн человек и скромным объемом ВВП.

Казалось бы, и дело с концом. Съездил, сказал и уехал. Но нет: министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: «Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить». Это, конечно, перл, — написал Пушков.

Ранее выходку Цахкны прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. Сотрудничество между Москвой и Пекином имеет глубокий и долгосрочный характер.