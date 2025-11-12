Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 03:00

«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял МИД Эстонии за «угрозу» от России

Пушков: Эстония словами об РФ показала, какую роль занимает в мировой политике

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о так называемой российской угрозе демонстрируют неадекватное восприятие Таллином своей роли в международных отношениях, заявил в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Особенно иронично это выглядит в попытке доказать свою важность такому «гиганту» как Китай.

Поводом для реакции сенатора послужил визит эстонского министра в Китай, в ходе которого Цахкна сказал, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии. В Пекине подобная риторика не воспринимается всерьез, особенно учитывая, что аналогичные заявления звучали и от других европейских политиков более высокого ранга, обратил внимание сенатор.

Недоумение у Пушкова вызвала попытка эстонского министра выдвинуть Китаю ультиматум относительно отношений с Россией. Парламентарий указал на демографические и экономические показатели Эстонии, поставив под сомнение обоснованность подобных заявлений со стороны представителя страны с населением 1,3 млн человек и скромным объемом ВВП.

Казалось бы, и дело с концом. Съездил, сказал и уехал. Но нет: министр из страны с населением в 1,3 млн человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить. Звучит это так: «Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить». Это, конечно, перл, — написал Пушков.

Ранее выходку Цахкны прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. Сотрудничество между Москвой и Пекином имеет глубокий и долгосрочный характер.

Алексей Пушков
Эстония
Китай
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что испортит впечатление при видеозвонке
«Атмосфера страха»: сенатор многозначно описал поездку Зеленского в Херсон
Война Трампа с мэром Нью-Йорка: город на грани беспорядков, что дальше
«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял МИД Эстонии за «угрозу» от России
Беспилотники попытались атаковать территорию Москвы
«Это шапито дешевое»: Губерниев осудил увольнение Станковича из «Спартака»
«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов
Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе
Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников
Почему турецкий самолет С-130 разбился в Грузии: самые реальные причины
Гороскоп 12 ноября: кому нельзя за руль и зачем искать общее дело для семьи
Названы две версии крушения турецкого военного самолета в Грузии
Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске
«Я всегда буду рядом»: история любви Медведевой и танцора Гайнутдинова
Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет
Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно
«Между молотом и наковальней»: Европа готовится к противостоянию с РФ
В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.