Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая

Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, который заявил, что Китай может быстро закончить украинский конфликт, позорят страну, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. Сенатор отметил, что сотрудничество между Москвой и Пекином имеет глубокий и долгосрочный характер.

Надо внимательно проверить, в каком состоянии Цахкна делал заявление об украинском конфликте. У меня впечатление, что это было не совсем стандартное для министров состояние, то ли алкогольного, то ли какого-то другого опьянения. Пусть он спит спокойно, потому что взаимодействие и стратегическое партнерство между РФ и КНР носит долгосрочный характер. Не стоит уповать на какие-то случаи. Но самое главное для уровня министра — надо думать над заявлениями, потому что сейчас они позорят его страну, — высказался Карасин.

Ранее Цахкна заявил, что Эстония готова сбивать российские воздушные цели. По его словам, у Таллина есть для этого все протоколы и все возможности. Он также напомнил, что Эстония более двух десятков лет является членом НАТО.