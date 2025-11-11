Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:36

Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая

Сенатор Карасин: слова министра Эстонии о влиянии КНР на ход СВО позорят страну

Маргус Цахкна Маргус Цахкна Фото: Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, который заявил, что Китай может быстро закончить украинский конфликт, позорят страну, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. Сенатор отметил, что сотрудничество между Москвой и Пекином имеет глубокий и долгосрочный характер.

Надо внимательно проверить, в каком состоянии Цахкна делал заявление об украинском конфликте. У меня впечатление, что это было не совсем стандартное для министров состояние, то ли алкогольного, то ли какого-то другого опьянения. Пусть он спит спокойно, потому что взаимодействие и стратегическое партнерство между РФ и КНР носит долгосрочный характер. Не стоит уповать на какие-то случаи. Но самое главное для уровня министра — надо думать над заявлениями, потому что сейчас они позорят его страну, — высказался Карасин.

Ранее Цахкна заявил, что Эстония готова сбивать российские воздушные цели. По его словам, у Таллина есть для этого все протоколы и все возможности. Он также напомнил, что Эстония более двух десятков лет является членом НАТО.

Эстония
Россия
Китай
министры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минцифры объяснили, как обойти блокировку сим-карт при выезде из России
Региональных телевизионщиков обвинили в жестоком содержании крокодила
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов
Десятки россиян оказались в больнице, Генпрокуратура в Госдуме: что дальше
Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл
До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления
Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ
Прокуратура сделала заявление после скандала с транквилизатором в школе
Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича
Над российскими регионами уничтожено 10 дронов ВСУ
Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста
На Украине заговорили о сдаче Херсона
«Спартак» уволил Станковича
Французский генерал обвинил Россию в нашествии клопов
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект
Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ
Журналиста-иноагента The Insider признали террористом
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.