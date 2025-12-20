Новый год-2026
20 декабря 2025 в 18:57

Глава МИД Конго поприветствовал Лаврова на русском языке

Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо обратился к участникам Форума партнерства Россия — Африка на русском языке, передает РИА Новости. Он поприветствовал главу российского МИД Сергея Лаврова и других гостей, а затем перешел на французский.

Дорогой Сергей, дорогие друзья, — сказал Гакоссо.

В своем выступлении глава МИД Конго отметил, что первая министерская конференция форума, прошедшая в прошлом году в Сочи, заложила основу для развития взаимовыгодных и дружественных отношений. Гакоссо поблагодарил правительства Египта и России за организацию нынешнего мероприятия, которое, по его словам, уже можно считать успешным — как по количеству участников, так и по значимости обсуждаемых тем.

Гакоссо подчеркнул, что российско-египетская инициатива посылает сигнал тем странам, которые не признают необходимость перестройки международного порядка и до сих пор не готовы выстраивать равноправные отношения с африканскими государствами. Отдельно министр упомянул практическую помощь России, в частности — поддержку в строительстве нефтепровода из Гвинейского залива и в обучении молодых специалистов Республики Конго.

Ранее Лавров отметил, что Россия уже ведет переговоры с африканскими государствами о сотрудничестве в области атомной энергетики. Он привел в пример строительство крупнейшей на континенте АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Кроме того, по словам министра, Москва предложила африканским странам без действующих посольств в Москве открыть свои дипломатические представительства.

