«Я доволен»: бизнесмен из Конго раскрыл важную роль ММФ БРИКС в Петербурге

VII Международный муниципальный форум (ММФ) БРИКС, который проходит в Петербурге, дает предпринимателям из разных стран возможность найти новых клиентов и бизнес-партнеров, рассказал корреспонденту NEWS.ru владелец группы компаний из Демократической республики Конго Людовик Бьерц. На полях мероприятия он поделился своими впечатлениями от ММФ.

Я доволен [форумом], потому что это площадка, где можно встретить много клиентов и компаний, с которыми можно сотрудничать в ближайшем будущем. Поэтому я удовлетворен. Я хотел бы найти партнеров в горнодобывающей отрасли, торговле сырьевыми товарами, возможно, договориться о поставке российской продукции в Африку, — пояснил собеседник.

Он отметил, что на полях форума рассчитывает заключить соглашения о поставках не только в Конго, но и в Южную Африку.

Моя компания представлена в двух африканских странах — Конго и ЮАР. Я председатель и соучредитель конгломерата компаний, занимающихся виноделием, горнодобывающей промышленностью и сельским хозяйством, — добавил Бьерц.

Ранее компания СИБУР на ММФ предложила создать в рамках БРИКС карту доверенных партнеров для облегчения и развития бизнес-диалогов внутри объединения. В холдинге считают, что такой шаг должен облегчить понимание зарубежных рынков для бизнесменов БРИКС.