21 ноября 2025 в 14:25

На ММФ БРИКС предложили создать карту доверенных партнеров

СИБУР предложила создать карту доверенных партнеров на ММФ БРИКС

Компания СИБУР, один из лидеров нефтехимической отрасли в РФ, предложила создать в рамках БРИКС карту доверенных партнеров для облегчения и развития бизнес-диалогов внутри альянса, заявил директор дивизиона «Электронная коммерция и партнерства» ООО СИБУР Владимир Зимовцев. По его заявлению, сделанному в ходе VII Международного муниципального форума БРИКС, такой шаг должен облегчить понимание зарубежных рынков для бизнесменов БРИКС.

Мы предлагаем на платформе БРИКС выстроить совместную работу по формированию знаний и понимания рынков. Например, по каждому ключевому рынку сформировать карту доверенных и проверенных партнеров, с кем можно начинать выстраивать диалог, кто может стать проводником на рынке, кто может рассказать про конкретный рынок, и кто может быть на себя взять первые пробные партии продукции для того, чтобы их реализовать на рынке. Мы видим в таком решении высокий потенциал, — сказал Зимовцев.

Ранее глава бразильского муниципалитета Такуаритуба Миану Перейра и российская компания «БиоАгроРост» на полях ММФ БРИКС заключили контракт на поставку инновационных удобрений в Бразилию. Продукт, презентованный компанией из РФ, позволяет при минимальных затратах обеспечить удобрение значительных площадей. Удобрения стоят примерно в два раза дешевле аналогов, при этом являются полностью экологичными — в них отсутствуют токсичные добавки и пестициды.

