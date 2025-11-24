«Спрос огромный»: Россия будет учить индийских сварщиков и операторов БПЛА

Вопрос подготовки специалистов и обмена кадрами — один из важных и чувствительных для стран БРИКС. О том, как Россия собирается готовить индийских сварщиков для российского рынка, а также операторов БПЛА, рассказал в интервью NEWS.ru на полях VII Международного муниципального форума БРИКС директор инновационно-технологического комплекса РУДН Равиль Хуснулин.

— Равиль Камильевич, какую работу ведет РУДН в сфере подготовки и обмена кадров?

— К нам обратились наши партнеры из Индии с просьбой рассмотреть возможность подготовки индийских кадров для дальнейшего трудоустройства в Российской Федерации. Мы для этого разработали программу по подготовке сварщиков в Индии. Причем обучение будет проходить на российском оборудовании, потому что здесь они будут работать на российском оборудовании с российскими расходными материалами.

Потребность в таких кадрах очень большая, поскольку, как оказалось, сварочные технологии востребованы везде: начиная с системы ЖКХ и заканчивая структурами Росатома.

И сейчас мы уже разрабатываем другого рода программы, опять-таки — по запросам наших индийских товарищей. Это обучение операторов БПЛА, это работа по автоматизации и роботизации различного рода технологий, в том числе беспилотных технологий. Поскольку Индия имеет достаточно большую береговую линию, их интересуют вопросы подготовки операторов надводных и подводных беспилотных систем. Так что это довольно интересный вопрос, который мы взяли на вооружение, и занимаемся подготовкой такого рода специалистов.

У нас заключены соглашения с несколькими индийскими компаниями, и уже в декабре-январе будем открывать там учебные центры. И через два месяца по итогам подготовки специалистов по нашей программе мы будем трудоустраивать их в Российской Федерации.

Заявок очень много. Сейчас идет тенденция на то, чтобы оптимизировать приток трудовых кадров. Есть решения правительства, есть решение президента о том, что не будет никаких массовых семейных переселений. Люди приехали, отработали — уехали. Но они должны быть высококвалифицированными людьми, поэтому мы эту программу разработали, и этих людей будем готовить.

— Подготовка будет идти полностью на территории Индии?

— Да, подготовка будет осуществляться на территории Индии. Наши специалисты будут выезжать туда и по итогам проведения обучения будут принимать экзамен у индийцев. Поэтому мы совершенно спокойны и уверены в том, что обученные там коллеги будут отвечать требованиям Российской Федерации по своей квалификации.

— Насколько масштабной будет эта программа?

— Потребность большая. Мы начинаем сейчас с четырех или пяти центров подготовки, группа будет составлять не меньше 30 человек, но те заявки, которые мы получаем от российских работодателей, исчисляются тысячами. Поэтому мы в какой-то степени эту нишу займем и сможем предоставить народному хозяйству России квалифицированные кадры.

Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

— В каких регионах Индии будет вестись работа?

— Пока мы начинаем с Дели и Мумбаи. А заявка изначально была от губернаторов северных территорий Индии, потому что там у них есть проблемы, связанные с социализацией молодежи: безработица и, как следствие, противоправные действия. Губернаторы северных провинций Индии сейчас ждут решения правительства относительно финансирования различного рода программ. Как только будет решено, мы станем заниматься этим вопросом. Более того, надеюсь, коллеги, с которыми мы сотрудничаем, будут принимать участие в различного рода мероприятиях во время визита президента России в Индию 5 декабря, и эта тема тоже там будет озвучена.

— Есть ли варианты работы с такими программами, кроме Индии, и с другими странами БРИКС?

— Мы готовы работать со всеми партнерами стран БРИКС. Более того, мы озвучили идею создания института сварки стран БРИКС. И в него будут входить все страны организации, будет создана кадровая база, которая необходима для того, чтобы работодатели могли в ней найти тех специалистов, которые нужны, и в той стране, которой они нужны. Это что касается сварки. Будет потребность по другим специальностям — мы готовы будем их реализовать и предложить решения нашим коллегам.

Читайте также:

На ММФ БРИКС предложили создать карту доверенных партнеров

«Работает где угодно»: на ММФ БРИКС показали уникальную технику РФ

В Санкт-Петербурге может появиться парк БРИКС