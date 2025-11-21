Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов Предприниматель легализовал около 3000 мигрантов в Санкт-Петербурге

Предприниматель и его сообщник-иностранец организовали в Санкт-Петербурге незаконную легализацию примерно 3000 мигрантов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Генеральный директор нескольких хостелов и его партнер по преступному бизнесу, которые помогали приезжим за денежное вознаграждение оформить пребывание в России, уже задержаны.

Выходец из Средней Азии предлагал своим соотечественникам фиктивную регистрацию в хостелах Невского района за сумму от 5000 до 7000 рублей. За дополнительную плату в размере 28-34 тыс. рублей он оформлял мигрантам патенты на работу. Каждый приезжий платил минимум 33 тыс. рублей за комплекс услуг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. В рамках расследования у фигурантов провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документы, печати и средства связи.

Ранее в ходе операции «Нелегал-2025» сотрудники МВД и ФСБ обнаружили свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства. Ведомства также приняли более 19 тыс. решений о выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации.