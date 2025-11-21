Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:10

Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов

Предприниматель легализовал около 3000 мигрантов в Санкт-Петербурге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предприниматель и его сообщник-иностранец организовали в Санкт-Петербурге незаконную легализацию примерно 3000 мигрантов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Генеральный директор нескольких хостелов и его партнер по преступному бизнесу, которые помогали приезжим за денежное вознаграждение оформить пребывание в России, уже задержаны.

Выходец из Средней Азии предлагал своим соотечественникам фиктивную регистрацию в хостелах Невского района за сумму от 5000 до 7000 рублей. За дополнительную плату в размере 28-34 тыс. рублей он оформлял мигрантам патенты на работу. Каждый приезжий платил минимум 33 тыс. рублей за комплекс услуг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. В рамках расследования у фигурантов провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документы, печати и средства связи.

Ранее в ходе операции «Нелегал-2025» сотрудники МВД и ФСБ обнаружили свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства. Ведомства также приняли более 19 тыс. решений о выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

мигранты
Cанкт-Петербург
МВД
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на предложение по финансированию Украины
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.