16 октября 2025 в 16:27

Лихачев раскрыл вызовы Росатома на ближайшие годы

Лихачев: вызовы времени требуют создать новую энергетическую политику

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вызовы времени требуют формирования новой энергетической политики, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия уже включена в эти процессы, даже опережая их.

Основная проблема заключается в отсутствии четкого определения соотношения различных видов генерации в будущем энергобалансе — как на национальном, так и на глобальном уровне. Этот вызов требует не только предложения технических решений, но и формирования новой энергетической политики, — сказал Лихачев.

Глава Росатома привел в пример утвержденную президентом Генеральную схему энергомощностей до 2042 года. При этом, по его словам, она не является статичной — будет корректироваться в соответствии с запросами и потребностями.

Ранее глава Росатома рассказал, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. По его словам, проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру.

Алексей Лихачев
Росатом
энергетика
Россия
