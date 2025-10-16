Лихачев раскрыл вызовы Росатома на ближайшие годы

Вызовы времени требуют формирования новой энергетической политики, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия уже включена в эти процессы, даже опережая их.

Основная проблема заключается в отсутствии четкого определения соотношения различных видов генерации в будущем энергобалансе — как на национальном, так и на глобальном уровне. Этот вызов требует не только предложения технических решений, но и формирования новой энергетической политики, — сказал Лихачев.

Глава Росатома привел в пример утвержденную президентом Генеральную схему энергомощностей до 2042 года. При этом, по его словам, она не является статичной — будет корректироваться в соответствии с запросами и потребностями.

Ранее глава Росатома рассказал, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. По его словам, проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру.