Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 16:59

Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве

На VII ММФ БРИКС представители России и Индии договорились о взаимопонимании

Почетный генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты знаний Бхарат Патель, Индия Почетный генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты знаний Бхарат Патель, Индия Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В рамках VII Международного муниципального форума БРИКС был заключен Меморандум о взаимопонимании между Евразийской конфедерацией психоаналитической психотерапии (Россия) и Торгово-промышленной палатой знаний (Индия). С российской стороны соглашение подписал ректор Восточно-европейского института психоанализа, профессор Михаил Решетников, а с индийской — почетный генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты знаний Бхарат Патель.

Всего на форуме было подписано более 280 соглашений о сотрудничестве как между территориями межгосударственного объединения, так и между общественными организациями и бизнес-структурами.

Ректор Восточно-европейского института психоанализа Михаил Решетников (слева) Ректор Восточно-европейского института психоанализа Михаил Решетников (слева) Фото: NEWS.ru

Профессор Михаил Решетников в кулуарах форума также заявил, что развитие торговых и экономических отношений между Россией и ее партнерами не может идти отдельно от изучения психологических и национальных традиций. Он подчеркнул, что любой бизнес — это прежде всего отношения между людьми.

Ранее владелец группы компаний из Демократической Республики Конго Людовик Бьерц поделился своими впечатлениями от ММФ БРИКС в Северной столице. По его словам, это мероприятие дает предпринимателям из разных стран возможность найти новых клиентов и бизнес-партнеров.

БРИКС
экономика
Индия
бизнес
наука
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник перевел больше 650 тыс. рублей мошенникам
«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе
Жители Финляндии выйдут на улицы в защиту открытой границы с Россией
Ярмольника вынудили оправдываться из-за собак за рулем
Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады
В Кремле рассказали о заманчивых предложениях от недружественных стран
В США указали на важную деталь в западных поставках систем ПВО Украине
Сийярто раскрыл, кто пытается сорвать мирный план США по Украине
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне мирного плана Трампа
Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре
На Камчатке снова произошло землетрясение
Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США
Президент Бразилии развеселил журналистов обращением к переводчику
Скончался 24-летний экс-защитник «Амурских тигров»
Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве
Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
В США назвали условие Киева для обсуждения с Россией обмена территориями
Россиянам напомнили о досрочных январских пенсиях
Главу штаба «Хезболлы» ликвидировали
Премьер Ирландии убежал от российского журналиста
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.