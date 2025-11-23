Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве На VII ММФ БРИКС представители России и Индии договорились о взаимопонимании

В рамках VII Международного муниципального форума БРИКС был заключен Меморандум о взаимопонимании между Евразийской конфедерацией психоаналитической психотерапии (Россия) и Торгово-промышленной палатой знаний (Индия). С российской стороны соглашение подписал ректор Восточно-европейского института психоанализа, профессор Михаил Решетников, а с индийской — почетный генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты знаний Бхарат Патель.

Всего на форуме было подписано более 280 соглашений о сотрудничестве как между территориями межгосударственного объединения, так и между общественными организациями и бизнес-структурами.

Ректор Восточно-европейского института психоанализа Михаил Решетников (слева) Фото: NEWS.ru

Профессор Михаил Решетников в кулуарах форума также заявил, что развитие торговых и экономических отношений между Россией и ее партнерами не может идти отдельно от изучения психологических и национальных традиций. Он подчеркнул, что любой бизнес — это прежде всего отношения между людьми.

Ранее владелец группы компаний из Демократической Республики Конго Людовик Бьерц поделился своими впечатлениями от ММФ БРИКС в Северной столице. По его словам, это мероприятие дает предпринимателям из разных стран возможность найти новых клиентов и бизнес-партнеров.