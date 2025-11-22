Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 16:29

Профессор Решетников раскрыл условия для ведения успешного бизнеса

Профессор Решетников: бизнесу необходимо изучать психологические традиции

Максим Решетников Максим Решетников Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ректор Восточно-европейского института психоанализа профессор Михаил Решетников в кулуарах VII Международного муниципального форума БРИКС заявил, что развитие торговых и экономических отношений между Россией и ее партнерами не может идти отдельно от изучения психологических и национальных традиций. Он подчеркнул, что любой бизнес — это прежде всего отношения между людьми.

Любой бизнес — это прежде всего отношения между людьми. И мы будем стараться, чтобы эти отношения развивались на основе дружбы и взаимопонимания, — подчеркнул профессор.

Ранее владелец группы компаний из Демократической Республики Конго Людовик Бьерц поделился своими впечатлениями от ММФ БРИКС в Северной столице. По его словам, это мероприятие дает предпринимателям из разных стран возможность найти новых клиентов и бизнес-партнеров.

экономика
БРИКС
бизнес
психология
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат семьи Тиммы раскрыла серую схему Седоковой
Собчак арестовала «полиция моды» в Шанхае
В Петербурге мужчина распылил слезоточивый газ в офисе
Наступление ВС РФ на Запорожье 22 ноября: когда возьмут Гуляйполе?
Премьер Японии попала в неловкую ситуацию на саммите G20
Двое рыбаков упали в ледяную воду с надувной лодки
В ЕС ради Украины захотели доработать мирный план Трампа
Политолог объяснил, почему США может оказать давление на ЕС и Украину
В МИД указали на стратегическую ошибку Запада в отношении России
Захарова оценила публикации о финском снайпере, убивавшем русских
Стало известно, сколько получают пенсионеры по инвалидности в России
Синхронист дал советы, как работать с пословицами и поговорками
Профессор Решетников раскрыл условия для ведения успешного бизнеса
Силуанов предупредил продавцов маркетплейсов о строгих мерах ФНС
Опубликованы кадры тайника ВСУ с химическим оружием
Раскрыт диагноз Алдонина, которому РПЛ собирает деньги
«Вы не прогадаете»: бизнесмен Дотком рассказал, во что нужно вкладываться
В деле «кошелька Зеленского» случился новый поворот
Ледяной дождь парализовал транспорт в одном регионе России
«Мне он не интересен»: писатель Рой о «другом Хазанове»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.