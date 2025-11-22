Профессор Решетников раскрыл условия для ведения успешного бизнеса

Ректор Восточно-европейского института психоанализа профессор Михаил Решетников в кулуарах VII Международного муниципального форума БРИКС заявил, что развитие торговых и экономических отношений между Россией и ее партнерами не может идти отдельно от изучения психологических и национальных традиций. Он подчеркнул, что любой бизнес — это прежде всего отношения между людьми.

Любой бизнес — это прежде всего отношения между людьми. И мы будем стараться, чтобы эти отношения развивались на основе дружбы и взаимопонимания, — подчеркнул профессор.

Ранее владелец группы компаний из Демократической Республики Конго Людовик Бьерц поделился своими впечатлениями от ММФ БРИКС в Северной столице. По его словам, это мероприятие дает предпринимателям из разных стран возможность найти новых клиентов и бизнес-партнеров.