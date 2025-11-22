Раскрыты планы расширения формата ММФ БРИК

Оргкомитет Международного Муниципального Форума БРИКС намерен расширить деловую программу и активизировать взаимодействие с бизнесом, заявил NEWS.ru председатель Михаил Черепанов на полях VII съезда. Рассматривается создание зала Российского экспортного центра и развитие специализированных отраслевых форматов для улучшения контактов. Также обсуждается возможность проведения тематических мероприятий БРИКС в различных регионах России.

Мы сейчас прорабатываем очень серьезно, чтобы на нашем мероприятии был традиционно представлен зал Российского экспортного центра. <...> Я надеюсь, нас, конечно, поддержат в этой инициативе. <...> Это рассматривается на федеральном уровне, — поделился Чеперанов.

По его словам, зал РЭЦ позволит предпринимателям напрямую общаться с региональными представителями и обсуждать продвижение продукции на зарубежные рынки. На форуме планируют расширить зону B2B и возобновить выставочный модуль, чтобы компании могли презентовать свои разработки и вести переговоры на месте.

Ранее Черепанов заявил о росте результативных соглашений на 557% за семь лет работы мероприятия. Он отметил, что форум перешел к этапу формирования конкретных экономических результатов, включая закупки российской продукции за рубежом и привлечение инвестиций для совместных проектов, а также стал площадкой для обмена опытом между крупными городами мира.