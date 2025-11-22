«У нас 557% роста»: озвучены итоги семилетней работы ММФ БРИКС

Рост результативных соглашений на 557% стал главным итогом семилетней работы ММФ БРИКС, заявил NEWS.ru председатель организационного комитета Международного муниципального форума организации Михаил Черепанов на пресс-конференции по итогам мероприятия. По его словам, форум перешел от этапа становления к формированию конкретных экономических результатов.

У нас примерно 557% роста результативных соглашений, соглашения, которые приносят действительно в экономику деньги, — отметил Черепанов.

Он подчеркнул, что часть соглашений касается закупки российской продукции за рубежом и привлечения инвестиций для совместных проектов в РФ. Также важным результатом стали расширение B2B-зоны и превращение форума в площадку для обмена опытом между крупнейшими городами мира.

Самый значимый для нас личный итог — это то, что мы все больше и больше позиционируем это мероприятие как площадку для всех крупных городов мира, которые хотели бы обмениваться в успешной практике управления территорией, — объяснил Черепанов.

