21 ноября 2025 в 18:15

Участник ММФ БРИКС из ЮАР рассказал, как Россия спасла Африку от нацизма

Бизнесмен из ЮАР Мдлули: Россия спасла весь мир и Африку от Гитлера

Общественный деятель и бизнесмен из ЮАР Муса Мдлули Общественный деятель и бизнесмен из ЮАР Муса Мдлули Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Общественный деятель и бизнесмен из ЮАР Муса Мдлули призвал не забывать исторических свершений России, передает корреспондент NEWS.ru с пленарного заседания VII Международного муниципального форума БРИКС. По словам основателя SARUCOX-BRICS International Alliance, именно Россия спасла весь мир и Африку в частности от нацизма.

Россия — страна, которая всегда была против войны. Это страна, которая стремится к миру. Не надо забывать об исторических свершениях России. Она разгромила [Адольфа] Гитлера. Если бы он победил во Второй мировой войне, это было бы ужасно для всей Африки, потому что мы бы стали рабами, — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что статус БРИКС в будущем следует менять, добиваясь еще большего влияния объединения.

Необходимо сделать так, чтобы БРИКС как бы заменил собой G7. Все возможности для того, чтобы сделать его основной международной организацией, есть, — заметил Мдлули.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков выступил на открытии пленарного заседания ММФ БРИКС в Петербурге. Он отметил, что повестка мероприятия отражает современные вызовы, которые стоят перед странами объединения, в самых разных отраслях и сферах.

Африка
Россия
БРИКС
нацизм
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Михаил Чернов
М. Чернов
