21 ноября 2025 в 16:47

Замглавы МИД Рябков приветствовал участников VII ММФ БРИКС в Петербурге

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков выступил на открытии пленарного заседания VII Международного муниципального форума (ММФ) БРИКС в Петербурге, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что повестка мероприятия отражает современные вызовы, которые стоят перед странами объединения, в самых разных отраслях и сферах.

Повестка дня форума отражает современные вызовы и возможности — от цифровой трансформации и искусственного интеллекта до туризма и культурных обменов. Все эти направления объединяет нацеленность на повышение качества жизни и муниципальных услуг, на содействие устойчивости городов и, разумеется, на углубление гуманитарных и деловых контактов, — подчеркнул замминистра.

Рябков добавил, что Петербургу, который принимает ММФ в этом году, есть чем поделиться в плане достижений городского хозяйства.

Санкт-Петербург органично сочетает историческое наследие, которое во всех смыслах уникально, с современнейшими технологиями. Культурную самобытность с динамическим развитием туристических кластеров и транспортной инфраструктуры. Уверен, этот опыт представляет ценность как для других участников БРИКС, так и для развивающихся стран в целом, — добавил дипломат.

Ранее владелец группы компаний из Демократической республики Конго Людовик Бьерц поделился своими впечатлениями от ММФ БРИКС в Северной столице. По его словам, это мероприятие дает предпринимателям из разных стран возможность найти новых клиентов и бизнес-партнеров.

