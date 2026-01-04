Гранатометы нашли в тайнике фигуранта дела о громких убийствах в Петербурге

Гранаты и гранатометы обнаружены в тайнике, замурованном в стене офиса одного из фигурантов уголовного дела об убийстве трех человек в 2003 году, сообщила пресс-служба главка СК РФ по Санкт-Петербургу. Следователи установили, что оружие было спрятано по указанию лидера организованной преступной группы.

В офисном помещении одного из подозреваемых обнаружен тайник с оружием организованной преступной группы, который замурован в стену по поручению ее лидера. Обнаруженное боевое оружие, гранаты и гранатометы изъяты следователями и будут направлены для проведения экспертизы, — говорится в сообщении.

В деле, связанном с конфликтом за акции коммерческих предприятий, фигурируют двое сотрудников муниципалитета «Дачное» и один местный житель. По данным следствия, в 2003 году они убили семейную пару и их охранника на проспекте Стачек, ранили случайного свидетеля и пытались подорвать автомобиль коммерсанта.

Ранее сообщалось, что утром 29 декабря в квартиру главы МО «Дачное» Вадима Сагалаева пришли с обысками сотрудники ФСБ, СК и уголовного розыска. Чиновнику вменяют организацию громкого преступления, совершенного в 2003 году. Также был задержан депутат муниципального совета внутригородского МО Игорь Заболотный.