23 ноября 2025 в 04:56

Нидерланды открыли огонь по БПЛА над военной авиабазой

Вооруженные силы Нидерландов открыли огонь по беспилотникам над авиабазой Фолкел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вечером, 21 ноября, вооруженные силы Нидерландов открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам, обнаруженным над территорией авиабазы Фолкел, передает пресс-служба местного Минобороны. Инцидент продолжался в течение двух часов — с 19:00 до 21:00 по местному времени (с 21:00 до 23:00 мск).

Для нейтрализации воздушных целей была задействована наземная военная техника, отметили в ведомстве. После предпринятых действий все беспилотники покинули воздушное пространство охраняемого объекта.

Подчеркивается, что установить принадлежность и дальнейшую траекторию полета дронов не удалось. Расследованием инцидента начали заниматься голландские правоохранительные органы.

Ранее движение гражданских и военных самолетов в районе аэропорта Эйндховена было приостановлено, заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. По его словам, такое решение было принято после того, как вблизи воздушной гавани были замечены несколько беспилотников.

До этого голландская полиция начала расследование после многочисленных сообщений о крупных беспилотниках в небе над южной частью провинции Лимбург. Для проверки поступивших заявлений полиция подняла в воздух вертолет.

