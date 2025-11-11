В Нидерландах заметили дроны над одной из провинций

Полиция Нидерландов инициировала расследование после многочисленных сообщений о крупных беспилотниках в небе над южной частью провинции Лимбург, сообщил новостной портал NU.nl. Для проверки поступивших заявлений полиция подняла в воздух вертолет.

По информации авторов, местные жители заметили несколько неопознанных объектов в районе города Брюнсюм и вблизи аэропорта Маастрихт-Ахен. Представители правоохранительных органов воздержались от точного указания мест пролета дронов, ограничившись упоминанием «юга Лимбурга».

Полиция пояснила, что вертолет был задействован для поиска беспилотников и проверки достоверности сообщений граждан. Оператора БПЛА и точное место их запуска установить не удалось, несмотря на предпринятые усилия.

Этот инцидент стал не первым случаем обнаружения неопознанных летательных объектов в воздушном пространстве страны. Ранее, 7 ноября, военная полиция уже проводила проверку после сообщения о подобном аппарате над авиабазой Гилзе-Рейен.

