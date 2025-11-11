Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:50

В Нидерландах заметили дроны над одной из провинций

NU.nl: полиция Нидерландов расследует появление неопознанных БПЛА над Лимбургом

Полиция Нидерландов Полиция Нидерландов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Нидерландов инициировала расследование после многочисленных сообщений о крупных беспилотниках в небе над южной частью провинции Лимбург, сообщил новостной портал NU.nl. Для проверки поступивших заявлений полиция подняла в воздух вертолет.

По информации авторов, местные жители заметили несколько неопознанных объектов в районе города Брюнсюм и вблизи аэропорта Маастрихт-Ахен. Представители правоохранительных органов воздержались от точного указания мест пролета дронов, ограничившись упоминанием «юга Лимбурга».

Полиция пояснила, что вертолет был задействован для поиска беспилотников и проверки достоверности сообщений граждан. Оператора БПЛА и точное место их запуска установить не удалось, несмотря на предпринятые усилия.

Этот инцидент стал не первым случаем обнаружения неопознанных летательных объектов в воздушном пространстве страны. Ранее, 7 ноября, военная полиция уже проводила проверку после сообщения о подобном аппарате над авиабазой Гилзе-Рейен.

Ранее пресс-служба посольства РФ в Стокгольме сообщила, что торговое представительство России в Швеции вновь подверглось атаке дрона. Беспилотник сбросил красную краску на территорию дипмиссии. С мая 2024 года подобные атаки в Швеции перевалили за два десятка.

